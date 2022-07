Twitter Down: दुनियाभर में टि्वटर के डाउन (Twitter Down) होने की खबर आ रही है. सोशल मीडिया (Social Media) यूजर्स ट्वीट न हो पाने की लगातार शिकायत कर रहे हैं. अलग-अलग देशों के यूजर्स ने इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. टि्वटर के डाउन होने को लेकर अफ्रीका, यूक्रेन, भारत सहित कई अन्य देशों से खबरें आ रही हैं. यूजर्स का कहना है कि टि्वटर ही नहीं बल्कि ट्वीटडेक के इस्तेमाल में भी डाउन की समस्या है. हालांकि फिलहाल अपडेट ये है कि डाउन होने के आधे घंटे बाद टि्वटर काफी यूजर्स के लिए काम करने लगा है. हालांकि कुछ जगहों पर और कुछ लोगों को अभी भी ट्विटर डाउन का सामना करना पड़ रहा है.Also Read - माइक्रोसॉफ्ट में हो रही कर्मचारियों की छंटनी, कंपनी ने बताई ये बड़ी वजह

रिपोर्ट के मुताबिक सभी ट्विटर यूजर्स को ऐसी मुश्किल नहीं आई लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को इसका सामना नहीं करना पड़ा. कई यूजर्स ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं. अब मामला ट्विटर के डाउन होने का है तो फिर मीम्स शेयर न किए जाएं ऐसा हो नहीं सकता. तो ट्विटर पर ट्विटर डाउन को लेकर मीम्स भी शेयर हो रहे हैं.

टि्वटर डाउन को लेकर टि्वटर पर ही मजेदार ट्वीट किए जा रहे हैं. IPL टीम पंजाब किंग्स के ऑफिशियल अकाउंट ने भी एक मजेदार पोस्ट की है. इस ट्वीट पर लोग मजेदार कमेंट भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि टि्वटर डाउन होने के बाद एडमिन जॉब लेस फील कर रहा है. इसके अलावा ऐसे ही और भी सोशल मीडिया में मजेदार रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं.

Us when Twitter is down for FIVE MINUTES on a match day:#ENGvIND #SaddaPunjab pic.twitter.com/ggtD9mE7JK

