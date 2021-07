Twitter Down in India: माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter आज सुबह 9.33 बजे भारत में कई हिस्सों में डाउन हो गया. इसकी सेवा बाधित होने की वजह से यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा. Twitter सर्विस बाधित होने की खबर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों से भी आई है. यूजर्स की शिकायत है कि सुबह Twitter का पेज लोड नहीं हो रहा था जिसकी वजह से यूजर्स न तो किसी पोस्ट को देख पा रहे थे और न ही कोई पोस्ट शेयर कर पा रहे हैं. हालांकि, कुछ समय बाद इस समस्या को ठीक कर दिया गया. आइए जानते हैं Twitter डाउन होने की वजह… Also Read - ऑफर! Paytm से बुक करें LPG Cylinder सिलेंडर और पांए 900 रुपये का कैशबैक, यहां जानें पूरा प्रोसेस

Downdetector वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार भारत के कई हिस्सों में यूजर्स को Twitter डाउन होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. जिसके बाद यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है Twitter का इस्तेमाल करने में उन्हें परेशानी हो रही है. हालांकि, कुछ ही समय बाद इस समस्या को ठीक कर दिया गया और अब यूजर्स पोस्ट करने में सक्षम है.

जानिए Twitter डाउन होने की वजह

Twitter डाउन होने के यूजर्स के सामने आ रही परेशानी को देखते हुए Twitter ने यूजर्स से सहयोग बनाए रखने की अपील की. साथ ही कुछ समय बाद इस समस्या को ठीक कर दिया. हालांकि, Twitter ने यह खुलासा नहीं किया कि आखिर सर्विस बाधित होने की समस्या क्यों आई और इसके पीछे क्या कारण था. बता दें कि भारत सरकार नए आईटी नियम लागू कर रही है और इन नियमों को न माने के कारण Twitter के​ खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी संदेश दिए जा रहे हैं.