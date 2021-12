Twitter New Policy: Twitter के नए ​सीईओ पद पर भारतीय मूल के नागरिक पराग अग्रवाल (Twitter New CEO Parag Agarwal) की नियुक्ति की गई है. पराग के सीईओ बनते ही कंपनी एक्शन में आ गई है और (Twitter CEO) अपनी नेटवर्क पॉलिसी को पहले से अधिक सख्त कर दिया है. Twitter ने अपने नए नियम लॉन्च किए हैं (Parag Agarwal) जिसके तहत यूजर्स किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी फोटो शेयर नहीं कर सकेंगे. कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि वह private information policy का विस्तार कर रही है. नइ पॉलिसी के तहत जो लोग सार्वनजनिक हस्ती नहीं है वह Twitter से उन फोटो व वीडियो हटाने के लिए कह सकते हैं, जिन्हें उनकी अनुमति के बिना पोस्ट किया था.Also Read - Upcoming Smartphone in December 2021: OnePlus से लेकर Micromax तक, इस महीने भारत में लॉन्च होंगे ये दमदार स्मार्टफोन

पर्सनल फोटो व वीडियो नहीं कर सकेंगे शेयर

Twitter की नई पॉलिसी के तहत अब यूजर्स किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके निजी फोटो व वीडियो शेयर नहीं कर सकेंगे. Twitter का कहना है कि ऐसा करना किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करना है. इससे उसे भावनात्मक व शा​रीरिक नुकसान भी हो सकता है. इसके अलावा Twitter ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट यूजर्स के पास अपील करने का पूरा अधिकार होगा. यानि यूजर अपने निजी फोटो व वीडियो को हटाने की अपील कर सकते हैं. बता दें कि Twitter पहले ही किसी का पता, आईडी प्रूफ, कॉन्टेक्ट डिटेल या वित्तीय जानकारी को शेयर करने पर प्रतिबंध लगा चुका है.

Twitter ने इसलिए लागू किए नए नियम

पराग अग्रवल के सीईओ बनते ही ​Twitter फिर से हलचल में आ गया है और नई पॉलिसी को लागू किया गया है. कंपनी का कहना है कि 'पर्सनल मीडिया यानि फोटो व वीडियो का दुरुपयोग सभी को प्रभावित कर सकता है. लेकिन महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदायों व असंतुष्टों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.' साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि Twitter पर किसी फोटो या वीडियो को पोस्ट करने से पहले आपको किसी सहमति लेना जरूरी नहीं है. लेकिन यदि वह व्यक्ति उस फोटो व वीडियो को हटाना चाहें तो Twitter उसे हटा देगा.