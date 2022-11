Twitter New Updates: ट्विटर ने भारत में अपने ज्यादातर कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. इस छंटनी से पहले भारत में कंपनी के 200 से अधिक कर्मचारी काम रहे थे. दुनिया के सबसे धनी कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) ने पिछले हफ्ते ट्विटर (Twitter) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) पराग अग्रवाल के साथ ही मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) और कुछ अन्य शीर्ष अधिकारियों को निकाला था. इस बीच, मस्क ने कंपनी की आय में कमी के लिए ‘एक्टिविस्ट’ को जिम्मेदार ठहराया है.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022