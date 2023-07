ट्विटर नहीं कर रहा काम, हजारों यूजर्स ने की रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर आई शिकायतों की बाढ़

शनिवार को एक बार फिर ट्विटर डाउन हो गया और वैश्विक स्तर पर इसके यूजर्स शिकायत करते नजर आए. ट्विटर यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर ट्वीट्स रिफ्रेश न होने की शिकायत की है. सोशल मीडिया पर शिकायत पोस्ट करने वाले यूजर्स का कहना है कि Twitter उन्हें ‘cannot retrieve tweets’ एरर बता रहा है. इस साल ये तीसरी बार है जब यूजर्स को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ऑनलाइन सर्विसेज में रुकावटों पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने कहा कि लगभग 4,000 यूजर्स ने ट्विटर के काम ना करने की शिकायत की है. हालांकि कंपनी ने अब तक आउटेज पर कोई बयान जारी नहीं किया है.

इस साल यह तीसरी बार है जब ट्विटर को ग्लोबल आउटेज का सामना करना पड़ा. मार्च 2023 में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिस्टम में गड़बड़ियों के कारण कई लिंक ने अचानक काम करना बंद कर दिया. इसी तरह, इस साल फरवरी में, ट्विटर के कई ग्लोबल यूजर्स अपने अकाउंट पर ट्वीट करना, किसी को फॉलो करना, डायरेक्ट मैसेज आदि जैसी बेसिक चीजें नहीं कर पा रहे थे.

शनिवार को हजारों यूजर्स के लिए ट्विटर के बंद होने के बाद मीम बनाने वाले सक्रिय हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मजेदार मीम्स शेयर किए. यहां कुछ मीम्स हैं जो ट्विटर बंद होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं.