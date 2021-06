माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter जल्द ही कुछ ऐसे टूल्स लेकर आने वाला है जिसकी मदद से फेक खबरों को पहचानना ​आसान हो जाएगा. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक खबरों पर रोक लगाई जा सकेगी. कंपनी इन दिनों फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए तीन नए टूल्स पर काम कर रही है और इन्हें जल्द ही रोलआउट भी किया जाएगा. आइए जानते हैं कंपनी के इन नए टूल्स के बारे में. Also Read - Battlegrounds Mobile India की लॉन्च डेट हुई लीक, इस दिन रिलीज होगा ये गेम

App रिसर्चर Jane Manchun Wong ने ट्विटर के माध्यम से ही यह जानकारी शेयर की है कि Twitter तीन नए टूल या लेबल पर काम कर रहा है. जो​ कि फेक न्यूज को पहचानने और लगाम लगाने में मदद करेंगे. कंपनी ने इन लेवल्स को Get the latest, Stay Informed और Misleading नाम दिया है. तीनों ही लेवल्स फर्जी की पहचान के लिए काम आएंगे.

Get the latest

Get the latest लेवल की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार यह लेवल यूजर्स को किसी खास टॉपिक के बारे में लेटेस्ट जानकारी मुहैया कराएगा. साथ ही यदि आपको कोई सुझाव चाहिए तो Get the latest लेवल्स में ट्वीट के माध्यम से आपको सुझाव और जानकारी भी देगा.

Stay Informed

Get the latest लेवल पर किसी भी टॉपिक पर जानकारी मिल जाएगी. इसके बाद Stay Informed आपको उस टॉपिक पर विस्तार से बताएगा. यानि यहां आप किसी टॉपिक की जानकारी पूरे विस्तार से प्राप्त कर सकेंगे.

Misleading

तीसरा लेवल है Misleading, जो कि यूजर्स को फर्जी खबर और गलत जानकारी के बारे में अपडेट करेगा. यदि आपके सामने कोई गलती जानकारी रखी जा रही है तो Misleading लेवल आपको Twitter पर Misleading का विकल्प देगा. जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि सामने आ रही खबर फर्जी है.

बता दें कि सामने आई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी फिलहाल इन तीनों लेवल्स की टेस्टिंग कर रही है. लेकिन इनके लॉन्च को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इनके लॉन्च और उपलब्धता को लेकर कोई अपडेट जारी करेगी. लेकिन इन्हें लाइव करने से पहले Twitter को एक बहुत बड़ा डाटाबेस बनाना होगा ताकि यह पता चल सके कि किस ट्वीट पर कौन सा लेवल लगाना है.