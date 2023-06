Twitter करने जा रहा ये बदलाव, उन लोगों को ट्विटर DMs नहीं भेज पाएंगे, जो आपको फॉलो नहीं करते

जल्द ही Twitter अपने प्लैटफॉर्म पर नये बदलाव करने जा रहा है. अब ट्विटर यूजर्स ऐसे लोगों को डायरेक्ट मैसेज (DMs) नहीं कर पाएंगे जो उन्हें फॉलो नहीं करते हैं. एलन मस्क ने एक यूजर को रिप्लाई देते हुए इसकी जानकारी दी है. दरअसल, यूजर स्पेम और AI बॉट्स की शिकायत कर रहा था.

Your DM spam should be going down considerably in the coming weeks. https://t.co/jZz5bMTH3F — T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) June 11, 2023