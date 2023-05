Twitter के ब्लू सब्सक्राइबर्स पर हुए एलन मेहरबान, अपलोड कर सकते हैं दो घंटे के वीडियो

अगर मैं ये कहूं कि अगर आप ट्विटर के ब्लू टिक वेरिफाइड यूजर हैं और अब आप प्लैटफॉर्म पर पूरी फिल्म पोस्ट कर सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा. क्योंकि ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने अपने ब्लू सब्सक्राइबर्स को एक अनूठी सौगात दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे 2 घंटे लंबे वीडियो को अब ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं. है न कमाल की बात.

Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)! — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023