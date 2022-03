Twitter Office Opening: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter के सीईओ पराग अग्रवाल ने वैश्विक स्तर पर 15 मार्च से कंपनी के ऑफिस को फिर से खोलने की घोषणा की है. अग्रवाल ने पिछले महीने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए पितृत्व अवकाश लिया था और (Twitter CEO Parag Agarwal) अब अवकाश के बाद काम पर लौट आए हैं. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी (COVID 19) के कारण पिछल काफी से Twitter समेत कई कंपनियों वर्क फ्रॉम होम मोड (Work Form Home) में काम कर रही है. लेकिन अब स्थिति बेहतर होने के बाद धीरे-धीरे ऑफिसेज (Social Media) खुलने लगे हैं.Also Read - Jio Data Plan: अगर डाटा हो गया है खत्म तो Jio देगी Data Loan, जानें कैसे उठाएं इस ऑफर का लाभ

उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, 'जैसा कि हम दोबारा से ऑफिस खोल रहे हैं, तब भी हमारा दृष्टिकोण वही रहेगा। जहां आप सबसे अधिक उत्पादक और रचनात्मक महसूस करते हैं तो आप कहां काम करेंगे और इसमें हमेशा के लिए घर से काम करना शामिल है.'

Here’s the announcement to the company about our approach and commitment to truly flexible work. pic.twitter.com/XPl86HuQqG

— Parag Agrawal (@paraga) March 3, 2022