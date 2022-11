Twitter Outage: ट्विटर हुआ डाउन, वेब यूजर्स को लॉगिन और फीड एक्सेस करने में हो रही दिक्कत

कई यूजर्स को आज यानी गुरुवार सुबह से ही ट्विटर अकाउंट एक्सेस करने में मुश्किल हो रही है. यूजर्स ट्विटर पर अपनी फीड एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. फीड पेज पर यूजर्स को एक मैसेज दिख रहा है, जिसमें लिखा है Something went wrong, but don’t fret — let’s give it another shot. हालांकि, ये दिक्कत सिर्फ वेब यूजर्स को हो रही है. मोबाइल एप में फिलहाल ट्विटर ठीक काम कर रहा है.

यूजर्स का कहना है कि उन्हें प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल करने से लेकर अकाउंट लॉक होने जैसी समस्या देखने को मिल रही है. दरअसल जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तब से आए दिन नई-नई बातें सामने आती रही हैं.कभी फर्जी अकाउंट को सस्पेंड किए जाने की बात तो कभी ब्लू टिक के लिए चार्ज लिए जाने की बात. ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि कई उनका ब्लू टिक चला तो नहीं जाएगा या फिर कहीं उनका अकाउंट तो सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा. ऐसे में जब लोग अपने ट्विटर अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उनको यह लग रहा है कि कहीं उनका अकाउंट सस्पेंड तो नहीं कर दिया गया.

इससे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल मैप को भी आंशिक रूप से आउटेज का सामना करना पड़ा था. जब ऐसी समस्या का लोग सामना करते हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने साथ हो रही मुश्किल को शेयर करते हैं.

हाल ही में जब इंस्टैंट मैसेजिंग एप वॉट्सऐप की सेवाएं ठप हो गई थीं उस समय वॉट्सऐप करीब दो घंटे तक डाउन रहा था, जिससे यूजर्स को चैट और ग्रुप चैट में मैसेज भेजने से लेकर स्टेटस अपलोड करने तक में समस्या का सामना करना पड़ रहा था.

ट्विटर पर बड़े पैमाने पर छंटनी की बात भी कही जा रही है और एलन मस्क की तरफ से इस बात को कंफर्म भी कर दिया गया है कि लोगों की छंटनी होगी.