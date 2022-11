Twitter के सभी प्रतिबंधित एकाउंट्स शुरू होंगे, Elon Musk ने किया ट्वीट-जनता की आवाज, ईश्वर की आवाज है

Elon Musk: एलन मस्क ने बड़ी घोषणा की है और कहा है कि ट्विटर के प्रतिबंधित खातों को माफी दी जाएगी और उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा. उन्होंने ट्विटर पर इसके लिए वोटिंग कराई और उसके बाद प्रतिबंधित ट्विटर खातों के लिए ‘माफी’ की घोषणा की. मस्क ने उपयोगकर्ताओं को इस बात पर मतदान करने के लिए कहा था कि क्या ट्विटर को निलंबित खातों के लिए सामान्य माफी की पेशकश करनी चाहिए, इसे लेकर सबसे ज्यादा लोगों ने कहा-हां, माफी मिलनी चाहिए. जिसके बाद मस्क ने ट्वीट किया जनता की आवाज,ईश्वर की आवाज है.

मस्क ने 23 नवंबर को एक पोल ट्वीट किया था

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर एकाउंट को शुरू करने से पहले उन्होंने यही तरीका अपनाया था. जनता के पोल के बाद ट्रंप का एकाउंट शुरू किया गया था. उसके बाद मस्क ने 23 नवंबर को फिर एक पोल ट्वीट किया था. इसमें उन्होंने पूछा था, ‘ क्या ट्विटर को निलंबित खातों के लिए एक सामान्य माफी की पेशकश करनी चाहिए, बशर्ते कि उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है या गंभीर स्पैम में लिप्त नहीं हैं?’