पिछले दिनों यूजर्स के बीच मेड इन इंडिया ऐप्स का काफी क्रेज देखने को मिला, जिसके बाद कई भारतीय कंपनियों ने विदेशी ऐप्स को टक्कर देने के लिए देसी ऐप्स बाजार में उतारे. यहां तक कि अब बाजार में आपको माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter का भी देसी विकल्प मिल जाएगा. इसे Koo ऐप नाम से कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है और लॉन्च होने के साथ ही यह यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय भी हो रहा है. इस ऐप का इस्तेमाल केवल आम लोग ही नहीं बल्कि नेता व अभिनेता भी जमकर कर रहे हैं. वहीं अब Koo ऐप में यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ‘Talk to Type’ फीचर पेश किया गया है. इस फीचर की मदद से यूजर्स को टाइप करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं होगी. Also Read - कंगना रनौत ने स्‍थाई रूप से ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने पर दिया ये रिएक्‍शन...

कैसे काम करेगा ‘Talk to Type’ फीचर

Koo ऐप में पेश किए गए ‘Talk to Type’ की इस्तेमाल कर यूजर्स बोलकर ही अपनी रीजनल भाषा में मैसेज टाइप कर सकेंगे. इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है. बता दें इस फीचर को लॉन्च करने के साथ ही यह पहला ऐसा ऐप बन गया है जिसमें यूजर्स रीजनल भाषा में बोलकर मैसेज टाइप कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपके टाइपिंग करने का समय बचेगा और जो भी आप लिखना चाहते हैं उसे बोलकर टाइप कर सकेंगे. Also Read - Made in India App: ये हैं टॉप 5 मेड इन इंडिया ऐप्स, जो Whatsapp और Twitter को दे रहे हैं टक्कर

10 भाषाओं में उपलब्ध है ये ऐप

मेड इन Koo ऐप की बात करें तो यह केवल हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, बल्कि 10 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. इसमें हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, मलयालम, असमिया, गुजराती, पंजाबी और तेलुगु शामिल हैं. इस ऐप में यूजर्स 140 शब्दों में मैसेज लिख सकते हैं. इसमें आपको वॉयस और वीडियो मैसेज भेजने की भी सुविधा मिलती है. इस ऐप में अभी तक 55 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं. आने वाले समय में यह Twitter को भी कड़ी टक्कर दे सकता है. Also Read - Facebook data breach: फेसबुक के लीक डेटा से हुआ खुलासा, जानिए- किस ऐप का करते हैं इस्तेमाल जुकरबर्ग