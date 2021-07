माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स के लिए बुरी खबर है कि कंपनी ने Fleets फीचर को बंद करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. इस फीचर को कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था और Fleets फीचर की खासियत है कि 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से फोटो या टेक्स्ट गायब हो जाते थे. लेकिन अब कंपनी ने इस फीचर को बंद करने का फैसला कर लिया है यानि यूजर्स अब इस फीचर का उपयोग नहीं कर पाएंगे.Also Read - Amazon पर मिल रहा हे 50,000 रुपये जीतने का मौका, बस देना होगा पांच आसान सवालों का जवाब

we’re removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we’re sorry or you’re welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021