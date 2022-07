सैन फ्रांसिस्को: 44 बिलियन डॉलर के ट्विटर अधिग्रहण सौदे से पीछे हटने के बाद ट्विटर ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पर मुकदमा दायर किया है. ट्विटर के बोर्ड अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने मंगलवार को ट्वीट किया कि डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है. Also Read - माइक्रोसॉफ्ट में हो रही कर्मचारियों की छंटनी, कंपनी ने बताई ये बड़ी वजह

अप्रैल 2022 में, एलन मस्क ने ट्विटर के साथ एक बाध्यकारी विलय समझौते में प्रवेश किया, इस सौदे को पूरा करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने का वादा किया. अब, तीन महीने से भी कम समय के बाद, मस्क ने ट्विटर और उसके शेयरधारकों के प्रति अपने दायित्वों का सम्मान करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिस सौदे पर हस्ताक्षर किए थे वह अब उनके व्यक्तिगत हितों की सेवा नहीं करते हैं. Also Read - Elon Musk Vs Twitter: ट्विटर ने दायर किया मुकदमा, एलन मस्क ने फिर दिया मजाकिया जवाब-Oh the irony lol

वहीं मस्क ने मुकदमा दायर किए जाने की खबर के तुरंत बाद ट्वीट किया, ‘ओह दि आयरनी, लोल.’ Also Read - Twitter में नौकरी करने वाले नहीं कर सकते मस्क के बारे में पोस्ट, बदले नियम

पिछले हफ्ते, मस्क ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट खरीदने के लिए अपने 44 बिलियन डॉलर के समझौते से आधिकारिक रूप से हाथ खींच लिया था. यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के साथ शुक्रवार दोपहर एक फाइलिंग में, मस्क की टीम ने दावा किया कि वह सौदे को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर उनके समझौते के ‘भौतिक उल्लंघन’ में था और बातचीत के दौरान ‘झूठे और भ्रामक’ बयान दिए थे.

इस बीच, मस्क के हालिया वाकआउट के बीच सोमवार को प्रीमार्केट ट्रेडिंग में माइक्रोब्लॉगिंग साइट के शेयरों में लगभग 6 फीसदी की गिरावट आई.

इनपुट आईएएनएस