Twitter ने Koo का एकाउंट किया सस्पेंड

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारतीय माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Koo का एकाउंट सस्पेंड कर दिया है. ट्विटर हैंडल @kooeminence को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया था. अरबपति एलोन मस्क के स्वामित्व वाले ट्विटर ने न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन और वाशिंगटन पोस्ट समेत कई न्यज मीडिया के पत्रकारों के एकांउट को सस्पेंड कर दिया और इसी कड़ी में Koo का एकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है.

Koo के सह-संस्थापक मयंक बिदावतका ने ट्विटर के इस कदम पर कहा कि मैं भूल गया था. और भी बहुत कुछ है! – मास्टोडन खाते पर प्रतिबंध लगाना. – मास्टोडन लिंक को असुरक्षित बताते हुए उसे सस्पेंड किया जाना. – Koo हैंडल पर प्रतिबंध लगाना. मयंक ने कहा कि आपलोगों को और कितना कंट्रोल चाहिए?

बता दें कि मास्टोडन ट्विटर का सोशल मीडिया प्रतिद्वंद्वी है.

अपने ट्वीट की सीरीज में मयंक ने कहा कि @kooeminence के एकाउंट को सस्पेंड के पीछे क्या कारण है. Koo के सह-संस्थापक मयंक ने ट्विटर से कई सवाल पूछे हैं.