माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter अपने यूजर्स को एक बेहद ही शानदार तोहफा देने की तैयारी कर रही है. जिसके तहत आप Twitter पर 2,500 कैरेक्टर का एक ब्लॉग भी टाइप कर पोस्ट कर सकते हैं. Twitter Write नामक वेरिफाइड हैंडल के माध्यम से पोस्ट कर इस नए फीचर की जानकारी दी गई है. इस पोस्ट में एक जिफ फाइल को भी ऐड किया गया है जिसमें ​ब्लॉग पोस्ट करने का प्रोसेस भी दिखाया गया है. बता दें कि फिलहाल Twitter पर 140 कैरेक्टर का ट्वीट पोस्ट किया जा सकता है.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार Twitter पर यूजर्स को 2,500 कैरेक्टर्स वाला एक ब्लॉग लिखने की सुविधा मिलेगी. कंपनी ने अमेरिका, कनाडा और घाना में इस नए फीचर की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है. यह फीचर ऐसे यूजर्स के लिए अधिक लाभदायक साबित होगा जो कि ब्लॉग लिखने का शौक रखते हैं और उन्हें लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं.

✨ Introducing: Notes ✨

We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX

— Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022