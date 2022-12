एलन मस्क ने टिम कुक के साथ गलतफहमियों को सुलझाया, एप्पल ऐप स्टोर से नहीं हटेगा Twitter

सैन फ्रांसिस्को : एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ मुलाकात के बाद ट्विटर के प्रमुख एलन मस्क ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को ऐप स्टोर से हटाए जाने को लेकर गलतफहमियों को सुलझा लिया है. मस्क ने एप्पल मुख्यालय की अपनी यात्रा का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, ‘थैंक्यू टिम कुक मुझे एप्पल के खूबसूरत मुख्यालय ले जाने के लिए.’

बाद के एक ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘अच्छी बातचीत. अन्य बातों के अलावा, हमने ट्विटर को ऐप स्टोर से संभावित रूप से हटाए जाने के बारे में गलतफहमी को दूर किया. टिम स्पष्ट थे कि एप्पल ने ऐसा करने पर कभी विचार नहीं किया.’ ट्वीट को कई जवाब मिले.