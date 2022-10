नई दिल्ली : टेस्ला के सीईओ (Tesla CEO) एलन मस्क (Elon Musk) के ट्विटर को टेकओवर करने के बाद, काफी बदलाव हो रहे हैं और इसी कड़ी में वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी बदलाव की बात कही जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर आने वाले समय में पूरे वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव की प्लानिंग कर रहा है. एलन मस्क (Elon Musk) ने इसकी पुष्टी भी की है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया को रीवैम्प किया जा रहा है. Also Read - क्‍या बांग्‍लादेश से मैच तक फिट हो जाएंगे दिनेश कार्तिक? भुवनेश्‍वर कुमार ने दिया अहम अपडेट

@sriramk any chance in helping with verification? Denied some 4-5 times despite large following and working to share spaceflight/rocket launches to the masses via my photography. Published in a plethora of huge outlets but Twitter doesn’t seem to care! https://t.co/efL1l1H2d9

— John Kraus (@johnkrausphotos) October 30, 2022