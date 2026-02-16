Hindi Technology

Twitter X Is Down For Millions Of Users Across The World Including India

भारत समेत दुनियाभर के लाखों यूजर के लिए डाउन हुआ X

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) सोमवार शाम अचानक से डाउन हो गया. भारत समेत क

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) सोमवार शाम अचानक से डाउन हो गया. भारत समेत कई देशों में यूजर्स ने शिकायत की कि वे ना तो पोस्ट देख पा रहे हैं और ना ही नए अपडेट शेयर कर पा रहे हैं.

