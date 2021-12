मेड इन ​इंडिया कंपनी U&i ने अपने पोर्टफोलियो में नया डिवाइस शामिल करते हुए U&i Prime Shuffle 3 नैकबैंड को लॉन्च किया है. जो अपने (Made in India Earphones) शानदार फीचर्स जैसे आसान पावर कंट्रोल, सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा. कंपनी का दावा है कि इस डिवाइस में उपयोग की (Best Earphone Under Rs 500) गई बैटरी यूजर्स को 15 घंटे का प्लेइंग टाइम देने में सक्षम है. (Fast Charging Support) नैकबैंड में यूएसबी टाइप सपोर्ट दिया गया है जिसकी मदद से इसे 30 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है. आइए जानते हैं इस नैकबैंड की कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Vodafone Idea ने अपने यूजर्स को दिया New Year तोहफा, वापस लाया अपना लोकप्रिय प्रीपेड प्लान

U&i Prime Shuffle 3: कीमत और उपलब्धता

U&i Prime Shuffle 3 को बाजार में 2,699 रुपये में लॉन्च किया गया है लेकिन यूजर्स इसे इंट्रोड्यूसरी प्राइस के तहत इसे मात्र 499 रुपये में खरीदा जा सकता है. यह ईयरफोन ब्लैक, रेड और ब्लू कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा ई-कॉमर्स साइट अमेजन व अन्य ऑनलाइन स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. Also Read - Happy New Year 2022: परिवार और अपनों से दूर हैं तो वर्चुअली करें New Year सेलिब्रेट, यहां जानें सेलिब्रेशन के टिप्स

U&i Prime Shuffle 3: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

U&i Prime Shuffle 3 नैकबैंड की बात करें तो इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट दिया गया है और इसकी कनेक्टिविटी रेंज 10 मीटर है. पावर बैकअप के लिए इसमें 150mAh की बैटरी दी गई है. जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसमें यूजर्स को शानदार ऑडियो क्वालिटी की सुविधा मिलेगी जिसकी मदद से आप म्यूजिक और कॉलिंग का भरपूर मजा ले सकते हैं. Also Read - Free Fire Redeem Codes 31 December 2021: Titian Mark Gun Skins और Diamond Codes जीताएंगे आपको गेम, जानें डिटेल

इस लॉन्च के अवसर पर मीत विज, CEO, U&i ने कहा, ‘अपनी शुरूआत से ही हम अपने उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ और आधुनिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराते रहे हैं। हम उनके लिए किफ़ायती दामो पर सर्वश्रेष्ठ तकनीक वाले प्रोडक्ट्स लाते रहें हैं. यह प्रोडक्ट भी हमारा ऐसा ही एक प्रयास है. U&i Prime Shuffle 3 नैकबैण्ड बेहतरीन तकनीक के साथ आपको खुशनुमा अनुभव प्रदान करेगा.’