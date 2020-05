UIDAI/Aadhaar Update: आधार कार्ड आज के समय में हमारी पहचान का सबसे बड़ा व सबसे आसान जरिया बन चुका है. इसकी अहमियत आज देश में सभी को पता है. हर जगह आधार कार्ड की मांग की जाती है. ऐसे आए दिन आधार कार्ड में अपडेट भी आते रहते हैं. साथ ही उससे जुड़ी खबरें भी सामने आती रहती है. इसी बीच यूआईडीएआई (Unique Identification Authority of India) ने एक नया अपडेट जारी किया है. इसके तहत अगर आप अपने आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर को बदलना चाहतें हैं तो अब यह आसानी से ही हो जाएगा. आप अपने फोन पर एक ओटीपी के माध्यम से फॉर्म जनरेट कर सकते हैं. इसके बाद आपको आधार केंद्र जाना होगा. Also Read - अब Aadhaar Card में बदलाव करवाना हुआ और भी आसान, UIDAI ने CSC को दी मंजूरी

फॉर्म कैसे करें जनरेट

1- अपडेट फॉर्म जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट https://ask.uidai.gov.in/ पर जाना होगा.

2- इसके बाद अगले सामने खुले पेज पर अपना फोन नंबर व कैप्चा भरकर आगे बढ़ जाएं.

3- इसके बाद सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कर अपने फोन नंबर पर ओटीपी के लिए प्रोसीड करें. आपके फोन पर आए ओटीपी को दाईं तरफ दिए गए बॉक्स में भरक सब्मिट कर दें.

4- आपके सामने खुले नए पेज पर आधार सर्विस लिखा होगा. यहां अपडेट आधार के विकल्प पर क्लिक करें.

5- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा. यहां आपको नाम, आधार कार्ड, पता इन सबके ऑपशन दिख रहे होंगे. यहां आपको जो भी बदलना है माना मोबाइल नंबर बंदलना है, या फिर फोन नंबर को आधार से लिंक करना है तो आप यहां डिटेल भरकर what do you want to update पर क्लिक करें इसके बाद आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सब्मिट कर दें.

6- अब अगले पेज पर आपसे कैप्चा की मांग की जाएगी. यहां अपने फोन नंबर पर ओटीपी भेजकर इस प्रक्रिया को पूरा करें साथ ही अपने मोबाइल नबंर पर आए ओटीपी को वेरिफाई कर दें. फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करें.

7- सब्मिट करने से पहले एक नोटिफिकेशन आपके पास आएगा. इसमें आपके द्वारा दी गई सभी जानकारियों को दोबारा चेक कर लें. इसके बाद सब्मिट कर दें. फिर इसके बाद आप अपना अपाइंमेंट बुक करा लें. ‘Book Appointment’ पर क्लिक कर आप ऐसा कर सकते हैं.

8- अब आपको अगले स्टेप में आधार केंद्र जाना होगा. यहां आपसे फीस के रूप में 25 रुपए लिए जाएंगे. इसके बाद आपका नंबर अपडेट कर दिया जाएगा.