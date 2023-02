Aadhaar card का स्टेटस जानने के लिए UIDAI ने लॉन्च किया नया टोल-फ्री नंबर, यहां देखें

आधार कार्ड की रेगुलेटरी बॉडी, यूनिक आईडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) तकनीक पर निवासियों के लिए नई सेवाएं शुरू की हैं जो चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी. कस्टमर अपने आधार इनरोलमेंट नंबर या अपडेट स्टेटस, पीवीसी कार्ड की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त करने या एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी समय यूआईडीएआई के टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं.

UIDAI ने इसे लेकर ट्वीट किया है, जिसमें कहा है UIDAI के टोल फ्री नंबर 1947 पर 24×7 कॉल कर सकते हैं और अपने आधार एनरोलमेंट या अपडेट स्टेटस या SMS के जरिये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.