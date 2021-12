Upcoming Smartphone in December 2021: टेक बाजार में आए दिन नए स्मार्टफोन दस्तक दे रहे हैं और खास बात है कि इनमें कई शानदार फीचर्स की सुविधा उपलब्ध है. आपको बाजार में लगभग हर बजट कई विकल्प मिल जाएंगे. अगर आप किसी स्मार्टफोन का इंतजार रहे हैं तो बता दें कि दिसंबर का यह महीना आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है. क्योंकि इस महीने भारतीय बाजार में कई दमदार स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं. यहां हम आपका दिसंबर में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन की डिटेल दे रहे हैं.Also Read - Jio Price Hike: आज से देशभर में लागू हुई Jio प्लान्स की नई कीमतें, यहां देखें पूरी लिस्ट

Micromax In Note 1 Pro

संभावित लॉन्चिंग डेट: 2 दिसंबर 2021

संभावित लॉन्चिंग डेट: 2 दिसंबर 2021

मेड इन इंडिया स्मार्टफोन Micromax In Note 1 Pro इस महीने बाजार में दस्तक देने वाला है. अब तक सामने आई रिपोर्ट्स व लीक्स के अनुसार यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G90 प्रोसेसर पर पेश होगा और एंड्राइड 10 ओएस सपोर्ट के साथ आएगा. इसमें 4GB रैम मॉडल के साथ बाजार में उतारा जा सकता है. हालांकि, अभी तक कंपनी की ओर से इसके फीचर्स का खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन लीक्स के मुताबिक यह स्मार्टफोन 12,999 रुपये की कीमत में दस्तक दे सकता है.

Xiaomi 12

संभावित लॉन्चिंग डेट: 12 दिसंबर 2021

Xiaomi 12 को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं और चर्चा है कि कंपनी इस स्मार्टफोन को में 12 दिसंबर को लॉन्च कर सकती है. इसे सबसे पहले चीन में लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद ही यह ग्लोबल मार्केट में दस्तक देगा. इस स्मार्टफोन को Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा और इसमें यूजर्स को सबसे खास फीचर के तौर पर 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा.

OnePlus RT

संभावित लॉन्च डेट: मिड दिसंबर, 2021

OnePlus RT को लेकर कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक्स के अनुसार यह स्मार्टफोन मिड दिसंबर में लॉन्च हो सकता है. इसे Snapdragon 888 प्रोसेसर पर पेश किया जाएगा और इसमें यूजर्स को 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ ही 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा.

Moto G200

संभावित लॉन्च डेट: 15 दिसंबर 2021

Moto G200 को पिछले दिनों ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था और अब चर्चा है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही भारत में भी दस्तक दे सकता है. यह Snapdragon 888 Plus प्रोसेसर पर पेश होगा और इसमें 108MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें पावर बैकअप के के लिए 5000mAh की बैटरी दी जाएगी जो कि 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

Moto G51 5G

संभावित लॉन्च डेट: दिसंबर लास्ट

Moto G51 स्मार्टफोन में Snapdragon 480+ प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और यह 6.8 इंच की फुल एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है. फोन में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है.