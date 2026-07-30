EnglishHindi

UPI Fraud Alert: 60 करोड़ Biometric Transactions के बीच बड़ा सवाल-क्या सिर्फ Phone Number Masking से सुरक्षित रहेंगे आपके पैसे?

UPI Fraud Alert: एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डिजिटल धोखाधड़ी बढ़ने के साथ-साथ टेक्स्ट (SMS) मैसेज के जरिए होने वाले फ्रॉड में 146% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसा तब हो रहा है जब NPCI के अनुसार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का दायरा बढ़ा है.

Written by: Renu Yadav
Published: July 30, 2026, 2:45 PM IST
UPI Fraud Alert: 60 करोड़ Biometric Transactions के बीच बड़ा सवाल-क्या सिर्फ Phone Number Masking से सुरक्षित रहेंगे आपके पैसे?
UPI Scam
  • क्या फिंगरप्रिंट और फेस-आईडी के इस्तेमाल से UPI ट्रांजैक्शन होगा सुरक्षित?
  • लगातार बढ़ रहे टेक्स्ट मैसेज फ्रॉड ने बढ़ाई लोगों की टेंशन.
  • ऐसे में Phone Number Masking कितनी सुरक्षित होगी?
  • किसी भी अनजान या संदिग्ध SMS में आए लिंक (URL) पर क्लिक न करें.

UPI Fraud Alert: भारत में डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच टेक्स्ट (SMS) मैसेज के जरिए ठगी का खतरा बेहद तेजी से बढ़ा है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, साइबर अपराधियों द्वारा भेजे जाने वाले फर्जी मैसेज और एसएमएस स्कैम में 146% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. स्कैमर्स लोगों को डरावने, लुभावने या बैंक ब्लॉक होने जैसे भ्रामक मैसेज भेजकर और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करवाकर शिकार बना रहे हैं. देश में डिजिटल बैंकिंग और UPI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही धोखाधड़ी के इन नए तरीकों ने सुरक्षा एजेंसियों और आम जनता के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. ऐसे में NPCI यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कड़े कदम भी उठा रही है.

यूपीआई ट्रांजैक्शन 60 करोड़ के पार

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार, देश में यूपीआई के जरिए होने वाले दैनिक लेनदेन की संख्या 600 मिलियन (60 करोड़) का आंकड़ा पार कर चुकी है. भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ रहा है और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (जैसे फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन) आने वाले समय में यूपीआई (UPI) लेनदेन को और अधिक सुरक्षित व आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

और पढ़ें: Kali365 Scam क्या है? जिसे लेकर FBI ने जारी किया बड़ा अलर्ट, हैकर्स के निशाने पर हैं ये यूजर्स!

वर्तमान में यूपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए 4 या 6 अंकों के पिन का उपयोग किया जाता है. हालांकि, लेनदेन की भारी मात्रा और सुरक्षा को और पुख्ता करने की जरूरत को देखते हुए, एनपीसीआई बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण को बढ़ावा दे रहा है. इससे उपयोगकर्ताओं को बार-बार पिन याद रखने की जरूरत नहीं होगी और फ्रॉड की गुंजाइश भी काफी कम हो जाएगी.

एनपीसीआई का मानना है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से भुगतान प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल आसान बनाएगी जो डिजिटल तकनीक से बहुत ज्यादा सहज नहीं हैं. 600 मिलियन दैनिक लेनदेन के मील के पत्थर तक पहुंचने के बाद, सुरक्षा और सुविधा का यह नया स्तर यूपीआई की अगली विकास यात्रा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

क्या है ‘Phone Number Masking’ और यह क्यों जरूरी है?

अब PhonePe, Google Pay और Paytm जैसे UPI ऐप्स पर भुगतान करने के बाद आपका पूरा मोबाइल नंबर या नाम नहीं दिखेगा. सुरक्षा और प्राइवेसी (DPDP एक्ट) को ध्यान में रखते हुए अब नंबर के सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिखाई देंगे.

Phone Number Masking जरूरी क्यों हैं? तो इसका जवाब बेहद ही सिंपल है: जब आप किसी दुकान, पेट्रोल पंप या अनजान व्यक्ति को QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते थे, तो आपका नंबर शो हो जाता था. इससे डेटा लीक, स्पैम कॉल्स और पहचान चोरी का खतरा लगातार बना रहता था. Phone Number Masking होने से फोन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट ही नजर आएंगे.

फिर भी फ्रॉड कैसे हो रहे हैं?

कई लोगों के मन में यह सवाल भी जरूर आया होगा कि यूपीआई ट्रांसजेक्शन के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और Phone Number Masking का भी उपयोग हो रहा है, फिर भी फ्रॉड कम नहीं हो रहे? बता दें कि सिर्फ तकनीक से फ्रॉड 100% नहीं रुक सकते. कारण यह है कि साइबर अपराधी अब सिस्टम की खामियों को निशाना बनाने के बजाय लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं.

डर का खेल (SMS Scams): ‘आपका बिजली बिल बाकी है, कनेक्शन कट जाएगा’ या ‘खाता बंद होने वाला है’- ऐसे फर्जी SMS भेजकर ठग आपको डराते हैं और आपसे खुद फर्जी लिंक पर क्लिक या ट्रांजैक्शन अप्रूव करवा लेते हैं.

पैसे लेने के नाम पर ठगी (QR Code Scam): लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि पैसे पाने के लिए कभी PIN या फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं होती. ठग ‘पैसे भेजने’ का झांसा देकर यूजर से QR स्कैन करवाकर पैसे उड़ा लेते हैं.

सुरक्षित रहने के लिए गांठ बांध लें ये 3 बातें

  • नंबर छिपाना आपकी प्राइवेसी के लिए एक ढाल है, लेकिन अगर आप खुद किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करेंगे, तो कोई भी सुरक्षा नियम काम नहीं आएगा.
  • इस बात का ध्यान रखें कि पैसे पाने (Receive) के लिए कभी भी PIN दर्ज करने या फिंगरप्रिंट/फेस-आईडी देने की आवश्यकता नहीं होती. PIN सिर्फ पैसे भेजने (Pay) के लिए चाहिए.
  • बैंक, बिजली विभाग या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी SMS में लिंक भेजकर तुरंत कार्रवाई करने का दबाव नहीं बनाती. किसी भी डर वाले मैसेज पर रिएक्ट करने के बजाय आधिकारिक कस्टमर केयर से संपर्क करें.

सवाल 1: बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से UPI ट्रांजैक्शन कैसे सुरक्षित होगा?

जवाब: बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से PIN चोरी होने या किसी द्वारा देखे जाने का खतरा खत्म हो जाएगा. इससे फ्रॉड की गुंजाइश काफी कम होगी.

सवाल 2: Phone Number Masking क्या है और यह क्यों जरूरी है?

जवाब: Phone Number Masking के तहत UPI ऐप्स पर पेमेंट करने के बाद आपका पूरा मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा, सिर्फ आखिरी 4 अंक ही नजर आएंगे. जिससे अनजान जगहों पर QR स्कैन करने से आपका नंबर लीक होने का डर नहीं रहेगा.

सवाल 3: कड़े सुरक्षा इंतजामों और Phone Number Masking के बावजूद फ्रॉड क्यों हो रहे हैं?

जवाब: फ्रॉड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि साइबर अपराधी अब सिस्टम को हैक करने के बजाय सोशल इंजीनियरिंग का सपोर्ट ले रहे हैं.

सवाल 4: UPI से पैसे प्राप्त (Receive) करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जवाब: UPI का सबसे अहम नियम यह है कि खाते में पैसे प्राप्त करने के लिए कभी भी PIN दर्ज करने या फिंगरप्रिंट/फेस-आईडी देने की आवश्यकता नहीं होती.

सवाल 5: किसी संदिग्ध या डर पैदा करने वाले SMS से सुरक्षित रहने का सबसे सही तरीका क्या है?

जवाब: किसी भी अनजान या संदिग्ध SMS में आए लिंक (URL) पर कभी क्लिक न करें अगर कोई मैसेज बिजली कटने या बैंक ब्लॉक होने की धमकी देता है, तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय संबंधित विभाग या बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर से ही संपर्क करें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.