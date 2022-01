UPI Update: Unified Payments Interface यानी UPI की सर्विस रविवार को कई यूजर्स के लिए डाउन हो गई, हाालंकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया. कई यूजर्स की शिकायत थी कि वह UPI के माध्यम से पेमेंट नहीं कर पा रहे. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित Unified Payments Interface की सेवाएं लगभग एक घंटे की अवधि के लिए डाउन रही और फिर बहाल कर दी गई. NPCI ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक अपडेट में कहा कि ‘Intermittent Technical glitch’ के कारण सेवाएं बंद हो गई थीं. NPCI ने ट्वीट कर कहा, ‘रुक-रुक कर तकनीकी खराबी के कारण UPI उपयोगकर्ताओं को हुई असुविधा के लिए खेद है. UPI की सेवाएं अभी चालू हैं और हम सिस्टम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं.Also Read - SBI Rules Changed: स्टेट बैंक ने बदल दिया ये नियम, जानें- कैसे मिलेगा आपको लाभ?

Regret the inconvenience to #UPI users due to intermittent technical glitch. #UPI is operational now, and we are monitoring system closely.

— NPCI (@NPCI_NPCI) January 9, 2022