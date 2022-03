UPI123Pay: ​सरकार ने Digital Payment को बढ़ावा देते हुए हाल ही में फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI123Pay पेमेंट सर्विस लॉन्च की थी. UPI123Pay पेमेंट एक ऐसी सर्विस है जिसके जरिए यूजर बिना इंटरनेट के भी (Online Payment) पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं. इसे खासतौर पर फीचर फोन यूजर्स को ध्यान (Payment Without Internet) में रखकर पेश किया गया है. इस सर्विस को आधिकारिक तौर पर 8 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था और अच्छी बात यह है कि इसे यूजर्स के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.Also Read - Best Selfie Smartphone Under Rs 25,000: सेल्फी के लिए बेस्ट हैं ये स्मार्टफोन, यहां देखें लिस्ट

UPI123Pay पेमेंट सर्विस यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है और इस बात का अंदाजा इससे जुड़े लोगों की संख्या से लगाया जा सकता है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि पिछले 20 दिनों में UPI123Pay पेमेंट सर्विस को 37,000 से अधिक यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किया गया है. वहीं फीचर फोन के जरिए करीब 21,833 सफल ट्रांजेक्शन हुए हैं.

बिना इंटरनेट के कर सकते हैं पैसे ट्रांसफर

UPI123Pay पेमेंट सर्विस की खासियत है कि इसका उपयोग करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है. जबकि आमतौर पर यूपीआई पेमेंट के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है. इस सर्विस को ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है जो कि फीचर फोन का उपयोग करते हैं. सरकार के इस कदम के बाद फीचर फोन यूजर इंटरनेट का उपयोग किए ही पैसे का लेनदेन कर सकते हैं. बता दें कि स्मार्टफोन के युग में भी भारत में फीचर फोन यूजर्स की संख्या करीब 40 प्रतिशत के आस—पास है.

ऐसे इस्तेमाल करें UPI123Pay