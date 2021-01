व्हाट्सऐप (Whatsapp) की नई निजता नीति (Privacy Policy) उसके गले की फांस बनती जा रही है. व्हाट्सऐप की नई निजता नीति उसके प्रतिद्वंदी के लिए संजीवनी बूटी की तरह का काम कर रही है. व्हाट्सऐप का प्रतिद्वंदी सिग्नल है. सिग्नल ऐप को डाउनलोड करने के लिए दुनिया के सबसे रईश शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा है. अब भारतीय कंपनी पेटीएम के फाउंडर व सीईओ विजय शेखर शर्मा ने भी सिग्नल ऐप को डाउनलोड करने की वकालत की है. Also Read - WhatsApp New Update: व्हाट्सएप के नए अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की व्यवस्था में बदलाव होगा या नहीं, जानें

शर्मा ने ट्वीट में कहा है कि भारत में वॉट्सऐप/फेसबुक उनके एकाधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लाखों यूजर्स की प्राइवेसी को हल्के में ले रहे हैं. पेटीएम फाउंडर ने आगे कहा कि हमें अब सिग्नल ऐप पर शिफ्ट हो जाना चाहिए. Also Read - Elon Musk बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स, जानें Space X और Tesla के संस्थापक की कहानी

दरअसल, फेसबुक के स्वामित्व वाली वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी से लागू हो गई है. जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि यूजर्स के डेटा को फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य साझेदार कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा. जो यूजर्स इस प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे, उनका वॉट्सऐप अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा. हालांकि, कंपनी ने इस पर सफाई दी है और कहा है कि यह सिर्फ बिजनेस अकांउट्स पर लागू होगा और निजी चैट का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. लेकिन इसके बावजूद यूजर्स का इससे मोह भंग होता जा रहा है और वह इसके विकल्प की तलाश कर रहे हैं.

व्हाट्सऐप की नई शर्तों के कारण लगातार उसकी आलोचना की जा रही है, जिसका फायदा इसके प्रतिद्वंदी ऐप्स को मिल रहा है. 7 जनवरी को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने लोगों को ‘सिग्नल’ के इस्तेमाल का सुझाव देते हुए इसे सुरक्षित बताया था. इसके बाद से यूजर्स द्वारा सिग्नल को डाउनलोड करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब भी जारी है.

सिग्नल और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स की मांग अचानक बढ़ गई है. Signal ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में ऐप स्टोर के फ्री ऐप्स कैटेगरी में पहला स्थान हासिल कर लिया है.

शनिवार को सिग्नल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया, जिसमें भारत में इसे Whatsapp से ऊपर पहले स्थान पर दिखाया गया है. भारत के अलावा जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, हॉन्ग कॉन्ग, स्विट्जरलैंड में भी सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ऐप्स में सिग्नल अव्वल रहा है.

सिग्नल ऐप पर सभी कम्युनिकेशंस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं. ऐप का दावा है कि उसकी तरफ से यूजर के डेटा का न के बराबर इस्तेमाल किया जाता है. सिग्नल ऐप पर कभी भी ऐड नहीं होंगे. यह यूजर्स के बैकअप को क्लाउड पर नहीं भेजता, बल्कि एनक्रिप्टेड डेटाबेस को आपके फोन में ही सिक्योर रखता है. साथ ही ऐप की सिक्योरिटी को अपने हिसाब से तय करने का विकल्प दिया गया है.

सिग्नल ऐप में ‘डेटा लिंक्ड टू यू’ (Data Linked to You) फीचर है. इस फीचर को इनेबल करने के बाद कोई भी चैटिंग के दौरान उस चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता. नोट टू सेल्फ (Note to Self)फीचर के ज​रिए यूजर खुद को भी मैसेज भेज सकते हैं. इसके लिए आपको अपना अकेले का ग्रुप बनाना होगा.