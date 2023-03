Hindi Technology

Vi ने इन दो प्रीपेड प्लान को किया अपडेट, मिलेगा ज्यादा बेनेफिट

वोडाफोन आइडिया ने अपने दो 195 और 319 रुपये वाले प्लान को रिवाइज किया है. जानिये अब इन प्लान्स में क्या बेनेफिट्स मिलेंगे.

भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन-आइडिया अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों का अनुसरण कर रहा है. टेलीकॉम ऑपरेटर ने अब प्रीपेड सेगमेंट में अपनी मौजूदा योजना में से दो को अपडेट किया है. इन योजनाओं की कीमत 195 रुपये और 319 रुपये है. जानिये इसमें नया क्या किया गया है.

VI के 195 रिवाइज्ड प्लान में क्या मिल रहा है

195 रुपये वाला प्लान, 3 जीबी डेटा, असीमित कॉलिंग (स्थानीय और एसटीडी) और 1 महीने के लिए प्रति दिन 300 फ्री मैसेज देता है. इसके अलावा, यह पैक vi फिल्में और TV की सुविधा भी देता है, वो भी बिना किसी अतिरिक्त लागत के. पहले इस प्लान में यूजर्स को 31 दिनों के लिए 2GB डेटा, 300 संदेश और असीमित कॉलिंग की सुविधा मिलती थी.

एयरटेल भी 199 रुपये का प्लान देता है, जिसमें यूजर्स को 30 दिनों के लिए 3 जीबी डेटा मिल रहा है. इसके अलावा, ग्राहकों को इसी अवधि के लिए असीमित कॉलिंग और 300 संदेश मिलते हैं. इसके अलावा, यह पैक मुफ्त हैलो ट्यून और Wynk Music की सुविधा भी देता है.

VI के 319 रिवाइज्ड प्लान में क्या मिल रहा है

319 रुपये वाला प्लान 31 दिनों तक वैलिड रहेगा. इससे पहले ग्राहकों को 30 दिन की वैलिडिटी मिलती थी. इसमें अब 31 दिनों के लिए ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस, हर दिन 2 जीबी डेटा और hero अनलिमिटेड बेनेफिट्स जैसे कि वीकएंड डेटा रोलओवर, बिंज ऑल नाइट, Vi मूविज और TV क्लासिक के लिए कॉम्प्लिमेंट्री एक्ससे और डेटा डिलाइट.

Airtel के पास भी कुछ इसी तरह का प्लान है. वह 319 रुपये के प्लान में रोजाना 2GB डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस हर दिन, तीन महीने के लिए Apollo 24|7 सर्किल, FastAg पर 100 रुपये का कैशबैक, फ्री हैलो ट्यून और Wynk Music की सुविधा दे रहा है. ये प्लान एक महीने के लिए वैलिड है.

इसके अलावा Vodafone-Idea ने दो नये प्लान भी लॉन्च किए हैं. इसमें से 296 और दूसरा 401 रुपये का प्लान है. 296 रुपये के प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इसके अलावा 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 एसएमएस रोजाना जैसी सुविधाएं हैं. ये तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच काफी पसंदीदा प्लान है.

दूसरी ओर 401 रुपये का प्लान पोस्टपेड सेगमेंट में आता है जो एक महीना का बेनेफिट देता है. इसमें OTT ऐप्स जैसे कि SUN Next, Zee5 और बहुत से प्लैटफॉर्म मिल रहे हैं. इसके अलावा यह पैक 50GB डेटा, 12 AM से 6 AM के बीच अनलिमिटेड डेटा, हर महीने 3000 एसएमएस और 200GB डेटा रोलओवर फैसिलिटी है.