स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे गैजेट्स के बारे में कई लोगों का स्टैंड क्लियर होता है कि उन्हें कौन सा फोन या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खरीदना तो चाहते हैं एपल के प्रॉडक्ट्स लेकिन उनकी कीमत ज्यादा होने के चलते दूसरी कंपनियों के फोन और लैपटॉप खरीदते हैं. आप भी यदि एपल का फोन, मैकबुक, वॉच आदि खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए विजय सेल्स की तरफ से शानदार ऑफर दिया जा रहा है. इस ऑफर का लाभ उठाते हुए आप अपने पैसे भी बचा पाएंगे और अपना पसंदीदा एपल प्रॉडक्ट भी खरीद पाएंगे. वूमंस डे अवसर पर विजय सेल्स आईफोन से लेकर मैकबुक तक एपल प्रॉडक्ट्स पर जबरदस्त ऑफर दे रहा है.

विजय सेल्स की तरफ से दिए जाने वाले ऑफर्स का फायदा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं. यहां आप आईफोन 13 को एक्सचेंज और एक्सचेंज बोनस के जरिए 57,000 रुपये में खरीद सकते हैं. आमतौर पर इस फोन की कीमत 79,000 रुपये है. विजय सेल्स की तरफ से 71,900 रुपये में बेचा जा रहा है. इसके साथ ही ICICI बैंक के डेबिरट और क्रेडिट कार्ड्स, कोटक और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 6000 रुपये का फ्लैट कैश बैक दिया जा रहा है. यदि आप अपना कोई भी स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं और उसकी अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू 5,000 रुपये है तो विजय सेल्स की तरफ से 3,000 रुपये का और डिस्काउंट दिया जाएगा. इस तरह आपको कुल 14,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और iPhone 13 को आप मात्र 57,000 रुपये में खरीद पाएंगे.

MacBook

बात करें एपल के मैकबुक की तो इस पर भी डिस्काउंट के साथ ही कैशबैक, एक्सचेंज अमाउंट और एक्सचेंज बोनस जैसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं. M1 चिपसेट के साथ आने वाले मैकबुक एयर की कीमत 68,700 रुपये, M1 चिप वाले मैकबुक प्रो 13 इंच की कीमत 97,100 और मैकबुक प्रो के 14 इंच वाले वर्जन की कीमत 1,66,200 रुपये से शुरू होती है.

इसके अलावा विजय सेल्स की तरफ से एपल फैंस को सीरीज 7 वॉच, एयरपॉड थर्ड जेनरेशन, एयरपॉड प्रो के साथ मेगासेफ चार्जिंग पैड, आईपैड, और होम पॉड मिनी पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है.

Apple Accessories

इसके साथ ही एपल एसेसरीज एडाप्टर, केबल, आईफोन केस, एयरटैग्स, एयरबैग लूप्स और की-बोर्ड भी डिस्काउंटेड प्राइज पर उपलब्ध हैं.

iPad

आईपैड कैटेगरी की बात करें तो iPad Air 4th Gen की कीमत 50,900 रुपये और iPad Pro 11 इंच 3rd Gen वर्जन की कीमत 68,300 रुपये है.