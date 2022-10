विजय सेल्स ने धनतेरस और दिवाली सेल का ऐलान कर दिया है. अगर आप स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, साउंड सिस्टम या कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की सोच रहे हैं और बढ़िया डील की तलाश कर रहे हैं तो आपकी ये तलाश यहां खत्म हो जाएगी. दरअसल विजय सेल्स स्मार्टफोन, घरेलू उपकरणों, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, साउंड सिस्टम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी रेंज पर धांसू ऑफर दे रहा है. Also Read - Amazon Extra Happiness Days Sale: अमेजन पर आज सिर्फ 35,000 में मिल रहा iPhone 12, फटाफट खरीद लें

अगर आप बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv), HDFC, HDB, ICICI, IDFC और कोटक महिन्द्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के कार्ड से खरीदारी करते हैं तो आपको 22,500 रुपये तक का कैशबैक ऑफर मिल सकता है. सेल (Vijay Sales Dhanteras and Diwali Sale) के दौरान येस बैंक क्रेडिट कार्ड (Yes Bank Credit Card) होल्डर्स को भी 10% तक का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. अगर नॉन ईएमआई ट्रांजेक्शन है तो उस पर 2,000 तक की छूट मिलेगी.

Vijay Sales के डील्स और ऑफर्स:

iPhone 14 (128 GB) पर मिल रही भारी छूट

ऐप्पल के iPhone 14 (128 वैरिएंट) पर भारी छूट मिल रही है. इस फोन की कीमत 79,900 है. HDFC क्रेडिट और डेबिट कार्ड से खरीदारी करने पर आपको इंस्टैंट 5000 रुपये की छूट मिलेगी. अगर आप ना कोस्ट EMI ऑप्शन चुनते हैं तो आपको 3,836 प्रति माह का विकल्प मिल सकता है. Apple iPhone 14 डिस्प्ले की बात करें तो यह 6.1 इंच सुपर रेटीना लिक्विड वाला है. स्टोरेज 512GB तक बढ़ाया जा सकता है. यह लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 16 पर चलता है.

Oppo Reno8 5G (8 GB RAM, 128 GB ROM)

ओप्पो का Oppo Reno8 5G (8 GB RAM, 128 GB ROM) की कीमत 29,999 रुपये है. इस पर 7.5% का इंस्टैंट डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आपके पास ICICI और HDFC क्रेडिट कार्ड है तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा भी मिलेगी. यह ColorOS 12.1, एंड्रॉयड 12 पर चलता है और 90Hz AMOLED डिस्प्ले जैसी सुविधाएं हैं. इसका स्क्रीन 6.43 इंच है. बैटरी की बात करें तो इसमें 4,500mAh बैटरी है और रियर कैमरा सेटअप है.

Apple MacBook Air M2

8GB RAM/256 GB वैरिएंट Apple MacBook Air M2 को भी आप सस्ते में यहां खरीद सकते हैं. इस इसकी कीमत 1,16,900 है. इस पर सीधे 5000 की छूट मिल रही है. इस पर नो कॉस्ट ईएमआई भी उपलब्ध है.