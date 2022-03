Vivo Holi Offer: रंगों का त्योहार होली आने ही वाला है और हर तरफ इस त्योहार रौनक देखी जा सकती है. रंगों के इस त्योहार को और भी खास बनाने के लिए Vivo Holi Offer की घोषणा की गई है. (Vivo India) इस ऑफर के तहत Vivo V23 सीरीज को बेहद ही कम कीमत में घर (Vivo Holi Sale Offer) ले जाने का मौका मिल रहा है. रंग बदलने वाली Vivo V23 Series को खरीदने का यह शानदार मौका है. आइए जानते हैं Vivo Holi Offer के बारे में डिटेल से.Also Read - Redmi ने लॉन्च किया सस्ता और दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन, यहां जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

ऐसे उठाएं ऑफर का लाभ

Vivo ने होली के मौके पर यूजर्स को शानदार तोहफा देते हुए Holi Offer की घोषणा की है. इस अवसर पर कंपनी अपने रंग बदलने वाले शानदार स्मार्टफोन Vivo V23 और V23 Pro पर आकर्षक कैशबैक दे रही है. अगर आप भी इनमें से किसी स्मार्टफोन को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है. कंपनी के इस ऑफर का लाभ 31 मार्च तक उठाया जा सकता है. अगर आप भी Vivo Holi Offer का लाभ उठाना चाहते हैं. तो इसके लिए कंपनी के Vivo India E-store और रिटेल स्टोर के जरिए इन स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं.

Vivo Holi Offer में पाएं कैशबैक

बता दें कि Vivo Holi Offer का लाभ Vivo V23 5G, Vivo V23 Pro 5G और Vivo V23e 5G स्मार्टफोन पर उठाया जा सकता है. अगर आप स्मार्टफोन खरीदने के लिए ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank या One card का उपयोग करते हैं तो आपको सीधे 3,500 रुपये का कैशबैक प्राप्त होगा. इतना ही नहीं, कैशबैक के साथ स्मार्टफोन पर एक साल वारंटी और वन टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी दिया जा रहा है.

Vivo V23 सीरीज की कीमत

Vivo V23 के 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 29,990 रुपये है. जबकि 12GB + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 34,990 रुपये है. वहीं Vivo V23 Pro 5G के 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 38,990 रुपये और 12GB + 256GB मॉडल की कीमत 43,990 रुपये है. जबकि इसका 12GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 43,990 रुपये में उपलब्ध होगा. वहीं Vivo V23e 5G का 8GB + 128GB मॉडल की कीमत 25,990 रुपये है.