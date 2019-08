Vivo S1 Launched in india at rs 17990: Vivo S1 स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च हो गया है। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड Vivo का ये फोन भारत में S सीरीज का पहला स्मार्टफोन (Vivo S1 Price in india) है। कंपनी इस स्मार्टफोन मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च करेगी। इससे पहले कंपनी ने भारत में पिछले साल इसी रेंज में गेमिंग स्मार्टफोन Vivo Z1 Pro को लॉन्च किया था। कंपनी का लेटेस्ट Vivo S1 स्मार्टफोन सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन ( How to buy online Vivo S1) है जिसमें सेल्फी कैमरा सेंसर 32 मेगापिक्सल का है। इस स्मार्टफोन (Vivo S1 Specifications) को भारत में 17990 रुपये की शुरुआती कीमत (Vivo S1 Price in India) में लॉन्च किया है। कंपनी ने Vivo S1 स्मार्टफोन को MediaTek Helio P65 चिपसेट के साथ लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस (Vivo S1 Specifications) और फीचर्स इस प्रकार हैं।

Vivo S1 Price In India

Vivo S1 स्मार्टफोन को चीन और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। भारत में इस स्मार्टफोन को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीम 17990 रुपये है। इसके साथ ही 6GB रैम और 64GB स्टोरेज की कीमत 18990 रुपये है। वहीं इस स्मार्टफोन का टॉप-एंड वेरिएंट 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 19990 रुपये है। भारत में इस स्मार्टफोन की बिक्री अमेजन इंडिया और Vivo के ई-स्टोर में 8 अगस्त से शुरू होगी।

Vivo S1: Specifications and Features

Vivo S1 स्मार्टफोन ग्रेडिएंट फीचर के साथ आता है जो कि डायमंड पैटर्न के साथ आता है। कूल डिजाइन वाला ये स्मार्टफोन डायमंड ब्लैक और ग्रीनिश ब्लू शेड में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन खासियत इसका सेल्फी कैमरा और इसका डिजाइन ही है। इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो कंपनी ने इसमें MediaTek Helio P65 octa-core SoC दिया गया है। फोन में 4जीबी रैम के साथ 128जीबी तक स्टोरेज दी गई है। फोन में 4,500mAh की बैटरी है। फोन में 6.38-inch FHD+ (2340×1080 pixels) Super AMOLED डिस्प्ले के साथ वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला सेंसर 16मेगापिक्सल का दूसरा सेंसर 8मेगापिक्सल का और तीसरा सेंसर 2मेगापिक्सल का है। फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32मेगापिक्सल का कैमरा है।

फोन में सिक्योरिटी के लिए िन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। सॉफ्टवेयर फ्रंट के लिहाज से ड्यूल सिम यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 9 पाई बेस्ड Funtouch OS 9 पर ऑपरेट होता है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए आपको 4G VoLTE support, Wi-Fi, Bluetooth v5, USB-OTG, Micro USB और GPS जैसे कई ऑप्शन मिलते हैं।