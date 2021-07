Vivo ने अपनी S सीरीज के तहत दो नए स्मार्टफोन Vivo S10 और Vivo S10 Pro को लॉन्च कर दिया है. इन दोनों स्मार्टफोन में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है. खास बात है कि सेल्फी के शौकीनों के लिए इसमें ड्यूल फ्रंट कैमरा मौजूद है. जो कि एलईडी फ्लैश के साथ आता है. इन स्मार्टफोन का डिजाइन काफी हद तक iPhone 12 सीरीज से मिलता-जुलता है. इनमें पावरफुल प्रोसेसर क्षमता के साथ ही 44W चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है.Also Read - Oppo Reno 6 Pro Review: वीडियो में जानें Oppo Reno 6 Pro के बारे में डिटेल से

Vivo S10 और Vivo S10 Pro: कीमत और उपलब्धता

Vivo S10 और Vivo S10 Pro को फिलहाल चीन में लॉन्च किया गया है. इनकी कीमत पर नजर डालें तो Vivo S10 के 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत CNY 2,799 यानि करीब 32,300 रुपये है. जबकि 8GB + 256GB मॉडल को CNY 2,999 यानि लगभग 34,600 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. वहीं Vivo S10 Pro की बात करें तो इसे सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत CNY 3,399 यानि करीब 39,200 रुपये है. इसमें 12GB + 256GB स्टोरेज दी गई है. यह स्मार्टफोन Black, Gradient, Lime और Velvet White कलर ऑप्शन में उपलब्ध होंगे. कंपनी ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनके लॉन्च को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है.

Vivo S10: स्पेसिफिकेशन्स

Vivo S10 एंड्राइड 10 ओएस पर आधारित है और इसमें 6.44 इंच की फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 1,080×2,400 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ आती है. यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1100 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है. इसका मेन कैमरा 64MP का है, जबकि 8MP अल्ट्रा वाइड लेंस और 2MP का मैक्रो शूटर मौजूद है. वहीं फोन में सेल्फी के लिए ड्यूल फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें 44MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड शूटर है. पावर बैकअप के लिए फोन में 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,050mAh की बैटरी दी गई है.

Vivo S10 Pro: स्पेसिफिकेशन्स

Vivo S10 और Vivo S10 Pro दोनों के ही फीचर्स लगभग एक समान हैं. इनमें रैम और प्राइमरी कैमरे का अंतर देखा जा सकता है. Vivo S10 Pro में 108MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है. वहीं इसमें 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है.