Vivo Diwali Offers: फेस्टिव सीजन के मौके पर ई-कॉमर्स साइट्स और स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां कई शानदार ऑफर्स लेकर आई हैं. इन ऑफर्स का लाभ उठाकर यूजर्स अपने पसंदीदा स्मार्टफोन (Discount on Smartphone) को कम कीमत में खरीद सकते हैं. यदि आप दिवाली के मौके पर किसी को स्मार्टफोन (Diwali Sale) गिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या अपने लिए नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो तो इससे अच्छा मौका (Vivo Smartphone in India) आपको नहीं मिलेगा. दिवाली को ध्यान में रखते हुए Vivo ने भी यूजर्स के लिए शानदार ऑफर पेश किया गया है. इस ऑफर के तहत कंपनी लोकप्रिय प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन को मात्र 101 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में डिटेल से.

#vivo101DiwaliOffer is here to add more delight to your celebrations.

Now pay just INR 101 and own any vivo smartphone*. Avail today and make your festivities 101 times more joyful.

Visit a store near you!

*T&C Apply pic.twitter.com/RSwuRQHgUp

— Vivo India (@Vivo_India) October 28, 2021