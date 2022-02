Vivo T1 5G का इंतजार कर रहे यूजर्स को बता दें कि यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में कल यानि 9 फरवरी को लॉन्च होने वाला है. लॉन्च से पहले इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ चुकी हैं. वहीं अब Vivo T1 5G की लाइव सामने आई है जिसमें स्मार्टफोन का डिजाइन देखा जा सकता है. इमेज में फोन के बैक पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. आइए जानते हैं Vivo T1 5G की संभावित कीमत और इससे जुड़ी अहम जानकारियों के बारे में यहां सबकुछ.Also Read - भारत में कल लॉन्च होंगे दो धमाकेदार स्मार्टफोन Redmi Note 11s और Vivo T1 5G, जानिए क्या होगा इनमें खास

BTW, Vivo was the top 5G brand in India in 2021 (acc to Counterpoint). 👀 pic.twitter.com/rC9xuwHfzk

Also Read - Poco M4 Pro 5G भारत में 15 फरवरी को होगा लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमत और संभावित स्पेसिफिकेशन्स

टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने ट्विटर पर अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo T1 5G की लाइव इमेज शेयर की है. जिसमें स्मार्टफोन का बैक व फ्रंट पैनल शो किया गया है. बैक पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. जबकि फ्रंट पैनल में वॉटरड्रॉप नॉच देखा जा सकता है. वहीं टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने भी Vivo T1 5G के रिटेल बॉक्स की इमेज शेयर की है. साथ ही कैमरा शॉट्स भी शेयर किए हैं. यह भी दावा किया है कि Vivo T1 5G कैमरा क्षमता वाला शानदार डिवाइस है. Also Read - आ गया देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर Param Pravega, जानिए क्या हैं खूबियां

vivo T1 5G coming up soon. Performance aside, it’s going to be a super awesome device when it comes to camera capabilities 😍#vivo #vivoT15G pic.twitter.com/LITa6xTrCf

— Mukul Sharma (@stufflistings) February 4, 2022