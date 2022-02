Vivo T1 5G को लेकर काफी समय से लीक्स व खुलासे सामने आ रहे हैं. वहीं आज यानि 9 फरवरी को यह स्मार्टफोन आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में दस्तक देने वाला है. यह कंपनी का सबसे स्लिम और फास्ट प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन है. (Vivo T1 5G Smartphone) लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन की लाइव इमेज भी सामने आई है (Vivo T1 5G to Launch in India Today) जिसे देखकर कह सकते हैं कि यह आकर्षक डिजाइन के साथ आएगा. (5G Smartphone in India) आइए जानते हैं आज लॉन्च होने वाले Vivo T1 5G स्मार्टफोन की संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Whatsapp को टक्कर देने आया Signal का यह फीचर, अब बिना डाटा डिलीट किए बदल सकते हैं नंबर

Vivo T1 5G: संभावित कीमत

Vivo T1 5G की कीमत को लेकर कंपनी पिछले दिनों ही खुलासा कर चुकी है (Vivo T1 5G Price in India) कि इस स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में 20,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा. यह कंपनी का Slimmest 5G स्मार्टफोन होगा. Flipkart ने इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के लिए माइक्रो साइट जारी की है, जहां इसके कई फीचर्स की जानकारी मौजूद है. Also Read - Samsung Galaxy Tab S8 Series आज देगी दस्तक, 11200mAh की दमदार बैटरी सहित मिलेंगे कई धांसू फीचर्स

Vivo T1 5G: संभावित स्पेसिफिकेशन्स

पिछले दिनों Vivo T1 5G स्मार्टफोन की लाइव इमेज सामने आई थी, जिसमें स्मार्टफोन का बैक व फ्रंट पैनल शो किया गया है. बैक पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. जबकि फ्रंट पैनल में वॉटरड्रॉप नॉच देखा जा सकता है. Also Read - Voter ID Card में ऑनलाइन बदल सकते हैं घर का पता, बस फॉलो करने होंगे ये सिंपल स्टेप्स

Vivo T1 5G स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर पर पेश किया जा सकता है. फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिलेगी. इसमें 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है. इसका प्राइमरी सेंसर 64MP का है, जबकि 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक मैक्रो सेंसर दिया गया है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें यूजर्स को 16MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. पावर बैकअप के लिए स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी मिल सकती है.