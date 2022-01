Vivo For Education: स्मार्टफोन ब्रांड Vivo ने घोषणा की है कि वह 10 लाख रुपये के 100 स्मार्टफोन और 100 वंचित बच्चों (Vivo Smartphone in India) की शिक्षा के लिए 1.5 लाख रुपये की नकद छात्रवृत्ति दान करेगा. Vivo ने ‘Vivo For Education’ पहल के एक नए चरण (Vivo Donate Smartphone) की घोषणा करने के लिए प्रोटीन (जिसे पहले एनएसडीएल के नाम से जाना जाता था) के साथ सहयोग किया है.Also Read - जानिए कैसे काम करता है Teleprompter? जिसे लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज

कंपनी ने एक बयान में कहा, 'बेहतर लेकिन सरलीकृत तकनीक और अनुभवों के माध्यम से आनंद की दुनिया बनाने के उद्देश्य से प्रेरित, ब्रांड की पेशकश यूजर्स को खुशी के क्षणों को पकड़ने में मदद करती है और इसे भारतीय बाजार में अग्रणी बनाती है.'

शिक्षा का समर्थन करने के (Vivo to Donate 100 Smartphones) भारत सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक और वित्तीय विभाजन को पाटना और कम आय वाले परिवारों के छात्रों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए समर्थन करना है. गतिविधि बच्चों को एक स्मार्टफोन से लैस करेगी जो उन्हें चुनौतीपूर्ण समय के बीच ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी एक समृद्ध सीखने का अनुभव प्राप्त करने में मदद कर सकता है.

इस पहल के तहत, वर्तमान में कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों को वीवो स्मार्टफोन और नकद छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी. इससे पहले, वीवो ने 100 वंचित छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए वीवो स्मार्टफोन प्रदान करके उनकी शिक्षा का समर्थन किया था. इसके अतिरिक्त, ब्रांड ने ‘Vivo For Education’ पहल के हिस्से के रूप में 65 से अधिक छात्रों को 8 लाख रुपये की नकद छात्रवृत्ति भी प्रदान की.