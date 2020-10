Vivo V20 price in India: Vivo V20 स्मार्टफोन मंगलवार को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया. यह मई में लॉन्च हुए Vivo V19 का सक्सेसर है. Vivo V20 में स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जैसी खूबियां हैं. कंपनी का दावा है कि Vivo V20 भारत में 30 हजार रुपये से कम की रेंज में आने वाला सबसे स्लिम स्मार्टफोन है. Also Read - Vivo V20 First Impressions: Vivo लाया 64MP कैमरे वाला Vivo V20 स्मार्टफोन, शानदार लुक के साथ मिलेंगे धांसू फीचर

Vivo V20 price, availability (कीमत और उपलब्धता)

Vivo V20 को दो वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. फोन के 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 24,990 रुपये, जबकि 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वाले वेरियंट का दाम 27,990 रुपये है. फोन मिडनाइट जैज, सनसेट मेलोडी और मूनलाइट सोनाटा कलर ऑप्शन में बाजार में उतारा गया है. Vivo V20 की सेल 20 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि प्री-बुकिंग आज (13 अक्टूबर) से की जा सकती है.

Vivo V20 specifications

Vivo V20 स्मार्टफोन ऐंड्रॉयड 11 आधारित FunTouchOS 11 पर काम करता है. इसमें वॉटरड्रॉप नॉच के साथ 6.44 इंच फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के साथ 8 जीबी रैम है. इंटरनल स्टोरेज 256 जीबी तक है, जिसे माइक्रो-एसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

वीवो के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में पीछे की तरफ तीन कैमरे दिए गए हैं. इनमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के सेंसर शामिल हैं. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

वीवो वी20 में 4,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है. कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में 4G LTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ, GPS और चार्जिंग के लिए USB टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर दिए गए हैं. वीवो का यह फोन काफी स्लिम है. इसकी मोटाई मात्र 7.38mm है.