Vivo V20 Pro 5G Price in India: Vivo V20 Pro 5G स्मार्टफोन बुधवार को भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया. यह Vivo V20 series के तहत आने वाला तीसरा स्मार्टफोन है. Vivo V20 Pro 5G में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जैसी खूबियां हैं. वीवो का यह 5जी स्मार्टफोन थाईलैंड में सितंबर में ही लॉन्च कर दिया गया था. Also Read - Best Upcoming Smartphones in india soon: जल्द आ रहे ये 4 धांसू स्मार्टफोन, जानें इनकी डीटेल

Vivo V20 Pro 5G price, availability in India (कीमत और उपलब्धता)

Vivo V20 Pro 5G को 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ सिर्फ एक वेरियंट में बाजार में उतारा गया है. इसकी कीमत 29,990 रुपये है. Also Read - Vivo V20 series india launch: Vivo V20 स्मार्टफोन जल्द होगा लॉन्च, जानें खास बातें

वीवो के इस नए स्मार्टफोन को Amazon, Flipkart, Vivo India e-store, Paytm Mall, Tata Cliq और Bajaj Finserv EMI स्टोर से खरीदा जा सकता है. फोन Croma, Reliance Digital, Jio exclusive stores, Sangeetha, Vijay Sales, Poorvika, Big C और LOT जैसे ऑफलाइन स्टोटर्स पर भी उपलब्ध होगा.

Vivo V20 Pro 5G specifications (Vivo V20 Pro 5G की खूबियां)

Vivo V20 Pro 5G ऐंड्रॉयड 10 आधारित FunTouch OS 11 सॉफ्टवेयर पर काम करता है. फोन में 6.44-इंच फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है. इसमें क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज हैं.

वीवो के इस फोन में रियर में तीन कैमरे मिलते हैं. इनमें 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे के साथ 8 मेगापिक्सल सेकंडरी और 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेंसर शामिल हैं. फ्रंट ड्यूल सेल्फ कैमरा सेटअप दिया गया है, जिनमें 44 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल का सेकंडरी सेंसर शामिल है.

Vivo V20 Pro 5G में 4000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33 वाट फ्लैशचार्ज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. यह फोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है. कनेक्टिविटी के लिए वीवो वी20 प्रो में 5G, 4G LTE, ब्लूटूथ v5.1, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, GPS/A-GPS/NavIC, और USB टाइप-C पोर्ट जैसे फीचर्स हैं.