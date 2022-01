भारतीय बाजार में Vivo Y21T स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर काफी समय से खबरें सामने आ रही हैं और चर्चा है कि कंपनी इसे 23 जनवरी को बाजार में पेश कर सकती है. लेकिन इससे पहले ही Vivo Y21T स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में (Vivo Y21T Price in India) आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है. (Affordable Smartphone in India) अफोर्डेबल सेगमेंट के तहत लॉन्च किए गए इस स्मार्टफोन में (Vivo Smartphone) वॉटरड्रॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले दी गई है और इसमें 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मौजूद है. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर से लैस है और इसे (Vivo Y21T Specifications) दो कलर वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. आइए भारत में लॉन्च होने से पहले जानें इंडोनेशिया में इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Smartphone Launch in January 2022: नए साल में धमाल मचाने आ रहे हैं ये शानदार स्मार्टफोन, यहां देखें लिस्ट और जाने डिटेल

Vivo Y21T: कीमत और उपलब्धता

Vivo Y21T स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत IDR 3,099,000 यानि करीब 16,200 रुपये है. इसमें 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. यह स्मार्टफोन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्री—बुकिंग के लिए उपलब्ध हो गया है. इसे मिडनाइट ब्लू और पर्ल व्हाइट कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. उम्मीद है कि भारत में भी यह स्मार्टफोन सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध हो सकता है और इसमें 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलेगी.

Vivo Y21T: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Vivo Y21T एंड्राइड 11 के साथ Funtouch OS 12 ओएस पर आधारित है और इसमें ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है. इसमें 6.51 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है और इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 720×1,600 पिक्सल है. यह स्मार्टफोन octa-core Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 6GB रैम दी गई है. इसके अलावा फोन में 2GB तक वर्चुअली एक्सपेंडिंग रैम की भी सुविधा मिलेगी.

फोटोग्राफी और सेल्फी के लिए Vivo Y21T स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 50MP का है, जबकि इसमें 2MP का सेकेंडरी सेंसर और 2MP का मैक्रो लेंस दिया गया है. वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.