कर्व्ड डिस्प्ले और मजेदार फीचर्स के साथ भारत में जल्द लॉन्च होगा Vivo V27

Vivo ने कंफर्म कर दिया है कि जल्द ही भारत में वह V27 सीरीज के साथ आ रहा है. हालांकि अभी तक लॉन्च का टाइम कंफर्म नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही भारत में यह लॉन्च कर दिया जाएगा और Flipkart के जरिये इसकी बिक्री की जाएगी. Vivo इसकी तैयारी पूरी कर ली है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि कंपनी की वेबसाइट vivo.com पर इसका लैंडिंग पेज देखा जा सकता है.

कंपनी ने लैंडिंग पेज पर कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं. पिछली बार V25 Pro को कर्व्ड डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया था. वनीला V25 और V25e का डिस्प्ले फ्लैट था. इस साल हमें लगता है कि V27 और V27 Pro दोनों में कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेेगा.

V27 Pro और V27e को हाल ही में Google Play Console पर देखा गया है. इसमें यह बात सामने आई है कि दोनों का डिस्प्ले 1,080 2,400px रिजोल्यूशन के साथ आएगा. Pro मॉडल में Dimensity 8200 होगा. e-फोन में Helio G99 होगा. वनीला मॉडल, vivo V27 भी Geekbench पर लीक हुआ है, जिसमें MediaTek चिपसेट देखा गया है.

फोन में ट्रिपल कैमरा होगा, जो रिंग LED लाइट के साथ आएगा. यानी यह V25 के सेटअप से थोड़ा अलग होगा. लेकिन इसमें बहुत कुछ दूसरे vivo सीरीज जैसा ही होगा. vivo India के लैंडिंंग पेज पर जो टीजर जारी किया गया है, उस पर एक नजर डालें.