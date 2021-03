Vivo X-60: चाइना (China) ने विवो (Vivo) के X-60 सिरीज के तीन नए स्मार्टफोन (Smartphone) को ग्लोबली लॉन्च किया है. भारत (India) में इस सीरीज की कीमत 37,990 से शुरू हो रही है. इस सीरीज में दो स्टोरेज वेरिएंट्स को शामिल किया गया है. 8 प्लस 128 जीबी की कीमत 37,990 रुपये और 12 प्लस 256 जीबी स्टोरेज की कीमत 41,990 रुपये रखा गया है. Also Read - कपड़ों और जूतों की कंपनियों पर क्यों आग बबूला हुआ चीन? उइगर मुस्लिम के मुद्दे पर फिर छिड़ा विवाद

X-60 प्रो प्लस एम्परर नीले रंग में एक प्रीमियम सॉफ्ट वीगन लेदर के लुक में मिलेगा तो वहीं एक्स-60 प्रो और एक्स-60 वेरिएंट मिडनाइट ब्लैक और शीमर ब्लू की रंगों में उपलब्ध है. स्मार्टफोन 2 अप्रैल से पूरे भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर में उपलब्ध होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में विवो (Vivo) की 60 सीरीज ने मार्केट में अच्छी कमाई की थी. Also Read - चीन में जब हिंदी में बोलने लगीं ये लड़कियां, कहा- हम हिंदी बोलने वाली चीनी हैं, और...

Today marks a new beginning in the world of mobile photography.

Co-engineered with @ZEISSLenses the #vivoX60Series is all set to bring a revolution. Also Read - Most Powerful Army in The World 2021: 'अगर युद्ध हुआ तो समुद्र में चीन जीतेगा, वायु क्षेत्र में अमेरिका और जमीन पर रूस'; जानिए कहां है भारत

Launching today at 12 PM. #PhotographyRedefined

Know more: https://t.co/Zq9syun1t2 pic.twitter.com/gU6yneW5eX

— Vivo India (@Vivo_India) March 25, 2021