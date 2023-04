Vivo X90 Launch Date: AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 9200 SoC और ट्रिपल रियर Camera के साथ जल्द आ रहा Vivo X90

Vivo अपनी नई सीरीज Vivo X90 की तैयार में जुटा हुआ है. जल्द ही इसे भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. कुछ दिनों पहले Pricebaba की एक रिपोर्ट में टिप्सटर योगेश ब्रार ने कहा था कि Vivo अपनी नई Vivo X90 सीरीज को भारत में 26 अप्रैल को लॉन्च कर सकता है. हालांकि अभी तक Vivo X90 सीरीज की लॉन्च डेट को लेकर कंपनी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है. Vivo ने भारत में इस सीरीज को लॉन्च करने से पहले एक नया टीजर वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है.

The beauty of imagination is that it can turn the ordinary into something extraordinary.

Now it’s your turn to bring your imagination to life.#vivoX90Series revealing soon. To know more, visit https://t.co/W8bj8LfX81#XtremeImagination #ComingSoon pic.twitter.com/Sgdvc2JJL2 — vivo India (@Vivo_India) April 12, 2023