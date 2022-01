Vivo Y21A Launched in India: Vivo ने आज भारतीय बाजार में अपना एक नया स्मार्टफोन Vivo Y21A लॉन्च कर दिया है. हालांकि, कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन यह डिटेल (Vivo Y21A Price in India) के साथ वेबसाइट पर लिस्टेड है. इस स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और यह MediaTek Helio P22 प्रोसेसर पर काम करता है. इसके अलावा पावर बैकअप के लिए 5,000mAh की बैटरी दी गई है. (Budget Smartphone in India) आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Realme 9i बजट रेंज स्मार्टफोन की Early Sale कल, उठाएं जबरदस्त डिस्काउंट का लाभ

Vivo Y21A: कीमत और उपलब्धता

Vivo Y21A स्मार्टफोन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है. लेकिन कंपनी ने इसकी कीमत और उपलब्धता का खुलासा नहीं किया है. लेकिन फीचर्स को देखकर कह सकते हैं कि कंपनी इसे कम कीमत में उपलब्ध कराएगी. इसे Diamond Glow और Midnight Blue कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. वेबसाइट पर यह स्मार्टफोन सिंगल 4GB + 64GB मॉडल में लिस्टेड है.

Vivo Y21A: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Vivo Y21A में ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है और यह एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित है. इसमें 720×1,600 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.51 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. यह स्मार्टफोन octa-core MediaTek Helio P22 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसके अलावा 1GB एक्सपेंडिंग रैम भी मौजूद है.

स्मार्टफोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है, जबकि 2MP का मैक्रो लेंस मौजूद है. वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए इस स्मार्टफोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. पावर बैकअप के लिए यूजर्स 5,000mAh बैटरी का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट ​भी दिया गया है जिसकी मदद से यूजर्स एक्सपेंडेबल डाटा स्टोर कर सकते हैं.