Vivo Y21T Launch in India: Vivo Y21T को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में 23 जनवरी को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. इसे लेकर अभी तक कई लीक्स व खुलासे सामने आ चुके हैं. वहीं अब लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन की कीमत को लेकर जानकारी सामने आई है. इस स्मार्टफोन में फुल एचडी+ डिस्प्ले के साथ दमदार बैटरी की क्षमता मिलेगी. यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर से लैस है और इसे दो कलर वेरिएंट में खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं इसकी संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.

Vivo Y21T: संभावित कीमत

Vivo Y21T स्मार्टफोन की कीमत के बारे में ट्विटर पर लीक्स्टर @Agarwalji_Tech ने अपनी पोस्ट में खुलासा किया है. पोस्ट के अनुसार यह स्माटफोन भारतीय बाजार में 16,490 रुपये की कीमत में उपलब्ध हो सकता है. इसे दो अलग—अलग कलर वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इसकी कीमत को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं किया है.

Vivo Y21T: संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Vivo Y21T स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार यह एंड्राइड 11 ओएस पर आधारित होगा और इसमें 6.58 इंच की फुल एचडी+ Halo FullView डिस्प्ले दी जा सकती है. इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1,080×2,408 पिक्सल का होगा और यह स्मार्टफोन Snapdragon 680 प्रोसेसर पर पेश होगा. इसमें 4GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी. इसके अलावा 1GB तक virtual RAM की भी सुविधा मिलेगी.

Vivo Y21T स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा और इसका प्राइमरी सेंसर 50MP का होगा. इसके अलावा 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो शूटर दिया जाएगा. फोन में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए यूजर्स को 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. फ्रंट कैमरे में प्रीलोडेड फीचर्स के तौर पर सुपर नाइट सेल्फी दिया गया है. वहीं पावर बैकअप के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है.