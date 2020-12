Vivo Y31 price in India and launch date Details: स्मार्टफोन बनानी वाली प्रमुख कम्पनी वीवो अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y31 लॉन्च करने वाली है. हालांकि ये स्मार्टफोन कैसा होगा इसको लेकर कंपनी की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया है लेकिन इसकी तस्वीरें वायरल हो गई हैं. जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो का Vivo Y31 स्मार्टफोन गूगल प्ले कॉन्सोल लिस्टिंग पर लिस्ट हुआ है. Also Read - Vivo Y12s India launch: जल्द आ रहा Vivo Y12s बजट स्मार्टफोन, कम कीमत में मिलेंगे धांसू फीचर्स

यहां फोन के स्पेसिफिकेशन और फ्रंट पैनल की तस्वीर भी दिखी है. बता दें कि Vivo इस महीने के अंत तक Vivo X60 सीरीज को लॉन्च कर सकती है. लेकिन अब Vivo Y31 की तस्वीरें सामने आने के बाद प्रतीत हो रहा है कि कंपनी जल्द ही इसे पेश कर सकती है. Also Read - Smartphones price cut: Samsung से Xiaomi तक, सस्‍ते हुए ये 15 धांसू स्‍मार्टफोन

गूगल प्ले कॉन्सोल लिस्टिंग के मुताबिक वीवो वाई32 स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर और 4जीबी रैम से लैस होगा और यह फोन एंड्रॉयड 11 पर काम करेगा. वैसे अभी तक इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. यह फोन भारत में जुलाई महीने में लॉन्च हुए Vivo Y30 का सक्सेसर हो सकता है. Also Read - IPL 2020: BCCI की मांग, 2021-2022 सीजन के अधिकारों के लिए बोली बढ़ाए Dream11

MySmartPrice द्वारा सार्वजनिक की गई Google Play Console लिस्टिंग में Vivo Y31 स्मार्टफोन मॉडल नंबर V2036 के साथ लिस्ट है. इसके मुताबिक वीवो वाई31 स्मार्टफोन फुल-एचडी+ डिस्प्ले 1,080×2,408 पिक्सल रिजॉल्यूशन और 440 डीपीआई स्क्रीन डेंसिटी के साथ मार्केट में उतारा जाएगा. यह भी जा रहा है कि फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ 4 जीबी रैम और Adreno 610 जीपीयू से लैस होगा.

हालांकि इसकी कीमत (Vivo Y31 Price in India) के बारे में भी कंपनी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. वैसे वीवो के वीवो वाई30 (Vivo Y30) स्टैंडर्ड एडिशन के 6 जीबी रैम + 128 जीबी स्टोरेज मॉडल की कीमत लगभग 15,700 रुपये है.

वैसे इसी महीने वीवो ने अपने यूथफुल वाई सीरीज पोर्टफोलियो के तहत अपना नया स्मार्टफोन वाई51 (Vivo Y51) भारत में लॉन्च किया था. इस फोन की कीमत 17990 है. नया वाई51 फोन टाइटेनियम सफायर और क्रिस्टल सिम्फोनी रंगों में उपलब्ध है.

वीवो वाई51 में 6.58 इंच हालो फुलव्यू डिस्प्ले है. यह एफएचडी प्लस रिज्योल्यूशन से लैस है. इस फोन में क्वॉलकॉम 665 स्नैपड्रैगन प्रोससर लगा है और यह 8जीबी रैम और 128जीबी रोम के साथ आता है. वाई51 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस है. इसका प्राइमरी सेंसर 48एमपी का है जबकि बाकी के दो सेंसर 8एमपी और 2एमपी के हैं.

फ्रंट में इसमें 16एमपी का सेंसर है. यह डिवाइस 18 वॉट के फास्ट चार्जिग सपोर्ट के साथ आता है.