Vivo Y32 Smartphone Launched: Vivo ने अपनी बजट रेंज सीरीज में एक नया स्मार्टफोन शामिल करते हुए Vivo Y32 को लॉन्च किया गया है. इस स्मार्टफोन में यूजर्स को शानदार फोटोग्राफी के लिए ड्यूल रियर कैमरा सेटअप (Vivo Y32 Price) मिलेगा. इसके अलावा यह वॉटरड्रॉप (Budget Smartphone in India) नॉच डिस्प्ले के साथ आता हे और इसे Qualcomm Snapdragon 680 पर पेश किया गया है. बता दें कि Qualcomm Snapdragon 680 को Snapdragon 778G Plus और Snapdragon 695 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया था. (Vivo Smartphone in India) आइए जानते हैं Vivo Y32 स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.

Vivo Y32: कीमत और उपलब्धता

Vivo Y32 स्मार्टफोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत CNY 1,399 यानि करीब 16,700 रुपये है. इसमें 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इस स्मार्टफोन को फिलहाल चीन में लॉन्च किया गया है और चीन में कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर यह सेल के लिए उपलब्ध होगा. हालांकि, अभी इसकी सेल डेट का खुलासा नहीं किया गया है. यह स्मार्टफोन Foggy Night और Harumi Blue कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा. फिलहाल कंपनी ने अन्य देशों में इसके लॉन्च हो लेकर कोई खुलासा नहीं किया है.

Vivo Y32: स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Vivo Y32 स्मार्टफोन एंड्राइड 11 ओएस के साथ OriginOS 1.0 पर आधारित है. इसमें 6.51 इंच की एचडी+ डिस्प्ले दी गई है. जो कि 720×1,600 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन और 20:9 आस्पेक्ट रेश्यो के साथ आता है. यह स्मार्टफोन octa-core Snapdragon 680 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 8GB रैम दी गई है. फोन की स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से एक्सपेंड किया जा सकता है.

Vivo Y32 में पावर बैकअप के लिए यूजर्स को 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है. वहीं इसमें ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है, जबकि 2MP का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है. वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए इस स्मार्टफोन में 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. फोन में कनेक्टिविटी के लिए 4G VoLTE, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, ए-जीपीएस, यूएसबी टाइप सी और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं.