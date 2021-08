Vivo भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Vivo Y53s लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. सामने आई रिपोर्ट के अनुसार यह स्मार्टफोन भारत में 9 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि भारत से पहले इसे पिछले महीने वियतनाम में लॉन्च किया जा चुका है और उम्मीद है कि भारत में दस्तक देने वाला मॉडल वियतनाम में लॉन्च हुए मॉडल के ही समान होगा. इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी और 3GB रैम की सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा इसमें शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ ही बेहतरीन परफॉर्मेंस क्षमता देखने को मिलेगी.Also Read - HSSC Haryana Recruitment 2021: 10वीं, ग्रेजुएट के लिए हरियाणा SSC में निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, होगी अच्छी सैलरी

Moneycontrol की रिपोर्ट के अनुसार Vivo Y53s को भारत में 9 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नए स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है. लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यूजर्स को इसक लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा.

Vivo Y53s: संभावित कीमत

अब तक सामने आई लीक्स के अनुसार Vivo Y53s को भारत में 22,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है. इस स्मार्टफोन में 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है. यह स्मार्टफोन Deep Sea Blue और Fantastic Rainbow दो कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा.

Vivo Y53s: संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Vivo Y53s में 6.58 इंच की फुल एचडी+ डिस्पले दी जा सकती है जो कि वॉटरड्रॉप नॉच स्टाइल और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी. यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G80 प्रोसेसर पर पेश होगा और इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा. फोन में 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध होगी. पावर बैकअप के लिए इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी जाएगी.

फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा. जिसमें 64MP का प्राइमरी सेंसर, 2MP का मैक्रो शूटर और 2MP का डेप्थ सेंसर उपलब्ध होगा. वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी की सुविधा के लिए फोन में 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा. यह एंड्राइड 11 ओएस बेस्ड FunTouchOS 11.1 पर आधारित होगा. कनेक्टिविटी के लिए इसमें ड्यूल 4G VoLTE, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस और यूएसबी टाइप सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए जाएंगे.