Vivo Z1 Pro आज एक बार फिर सेल पर उपलब्ध होगा। अगर आप इस स्मार्टफोन ( Vivo Z1 Pro price in india) को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे (Vivo Z1 Pro specifications in india) दोपहर 12 बजे Flipkart और Vivo India की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इस फोन (How to buy online Vivo Z1 Pro) में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। कंपनी स्मार्टफोन के साथ कुछ बेहतरीन ऑफर्स (Vivo Z1 Pro sale offers) भी दे रही है।

Vivo Z1 Pro price in India and sale offers

Vivo Z1 Pro को तीन वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके 4GB RAM + 64GB storage वेरिएंट की कीमत 14,990 रुपये है। इसके 6GB RAM + 64GB storage वेरिएंट की कीमत 16,990 रुपये है। वहीं इसका एक वेरिएंट 6GB RAM + 128GB storage के साथ आता है जिसकी कीमत 17,990 रुपये है। आप इस स्मार्टफोन को दोपहर 12 बजे Flipkart और Vivo e-store से खरीद सकते हैं। सेल ऑफर के तहत जियो सब्सक्राइबर्स को 6 हजार रुपये के कैशबैक बेनिफिट दिए जा रहे हैं।

इसके अलावा स्मार्टफोन पर No-cost EMI का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। वहीं Vodafone और Idea सब्सक्राइबर्स को 3,750 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। Flipkart Axis Bank credit card और HDFC Bank debit cards के जरिए पेमेंट करने पर 5% डिस्काउंट मिल रहा है।

Vivo Z1 Pro Specifications

Vivo Z1 Pro में 6.53-inch LCD डिस्प्ले है और स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेश्यो 19.5:9 है। फोन में क्वॉलकॉम का लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन Snapdragon 712 SoC के साथ Adreno 616 GPU है। इसमें Snapdragon X15 LTE modem है। फोन 30fps पर 4K video को सपोर्ट करता है। वीवो ने बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें डेडिकेटिड गेमिंग मोड दिया है। फोन की स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया भी जा सकता है।

स्मार्टफोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला सेंसर 16मेगापिक्सल का दूसरा सेंसर 8मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और तीसरा डेप्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए फोन में 32मेगापिक्सल का कैमरा है। स्मार्टफोन एंड्रॉइड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। फोन में 5,000mAh बैटरी है और यह 18W fast फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।