Vivo Z1x Sale Today Again at 8PM via flipkart : वीवो का स्मार्टफोन Vivo Z1x आज 13 सितंबर को पहली बार दोपहर 12 बजे सेल पर आया था। अब कंपनी आज ही के दिन एक बार फिर इसे शाम 8 बजे सेल पर लेकर आएगी। यह वीवो का गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है। Z सीरीज का यह दूसरा स्मार्टफोन है। Vivo Z1x स्मार्टफोन की सेल (Vivo Z1x Sale) ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर शाम 8 बजे से शुरू होगी। Vivo Z1X की हाईलाइट (Vivo Z1x Specifications) इसमें शामिल 48-मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, PC-ग्रेड लिक्विड कूलिंग और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। कंपनी ने Vivo Z1x स्मार्टफोन को 16,990 रुपये की शुरुआती कीमत (Vivo Z1x Price in India) में लॉन्च किया है। Vivo Z1x स्मार्टफोन के सेल ऑफर्स (Vivo Z1x Sale Offer) इस प्रकार हैं।

Vivo Z1x Price in India, Sale Offers

Vivo Z1x को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें एक 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट है, जिसकी कीमत 16,990 रुपये है। इसके अलावा इसका एक 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट है, जिसकी कीमत 18,990 रुपये है। ऑफर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन की खरीद पर Reliance Jio अपने यूजर्स को 6,000 रुपये कीमत के बेनिफिट्स दे रहा है। इसके अलावा HDFC यूजर्स को कार्ड पर 1000 रुपये और EMI के जरिए 1,250 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है।

Vivo Z1x Specifications and Features

Vivo Z1x स्मार्टफोन में 6.38-इंच की Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो वाटरड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ आती है। इसमें Full HD+ रिजॉल्यूशन दिया गया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन में गेमिंग सेंट्रिक Qualcomm Snapdragon 712 चिपसेट दिया है, जो एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और 10mn प्रोसेस पर बनाया गया है। इसके साथ ही इसमें Adreno 616 GPU और आठ Kryo 360 कोर दिए गए हैं।

कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप में 48-मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा कैमरा शामिल किया गया है, जो Sony IMX586 सेंसर के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 8-मेगापिक्सल का वाइड-एंगल सेंसर और एक 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है। सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में 32-मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर शामिल किया है।

इस स्मार्टफोन के साथ कंपनी 4,500mAh की बैटरी दी है, जो कि 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें Android 9 Pie बेस्ड FunTouch OS दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए स्मार्टफोन फेस अनलॉक और इन-डिस्प्ले फिंगप्रिंट सेंसर के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में ड्यूल सिम कार्ड स्लॉट, Bluetooth, Wi-Fi और GPS सामिल है।